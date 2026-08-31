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Reconocido actor murió de manera repentina

Esta estrella de la televisión y el cine había sido diagnosticada con una enfermedad cardíaca.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
01:27 p. m.
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En la industria de los K-dramas hay un profundo luto porque un destacado actor falleció de manera inesperada.

Lee Yong-ju, que era originario de Corea del Sur, nació el 21 de agosto de 1982 y también había trabajado como modelo, murió a sus 44 años.

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Este actor inició su camino profesional apareciendo en películas como 'Doma Ahn Jung-geun' y, posteriormente, también hizo parte de proyectos como 'Princess Hours', 'Blue Tower', 'Two Women's Room', 'Golden Pouch' y 'Less than Evil'.

Su deceso fue confirmado el sábado 29 de agosto de 2026 tras un mensaje escrito por uno de sus amigos cercanos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Lee Yong-ju, el reconocido actor de Corea del Sur?

De acuerdo con la información que ha trascendido, el actor Lee Yong-ju falleció tras sufrir un infarto agudo de miocardio.

Esta estrella de la televisión y el cine ya había presentado antecedentes cardíacos debido a que en el 2013 informó que fue diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad genética en la que el músculo del corazón se engruesa anormalmente.

Así fue como se confirmó la muerte del actor Lee Yong-ju

En las redes sociales del actor Lee Yong-ju, uno de sus amigos escribió que lamentaba tener que informar que él ya no se encontraba en este plano terrenal.

"Con pesar informo que mi amigo Lee Yong-ju falleció repentinamente. Todavía me cuesta creer esta noticia. Espero que muchas personas lo recuerden en su último camino y recen por él", fue el mensaje exacto.

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Además, su funeral se realizó este lunes 31 de agosto, en horas de la mañana.

"Descansa en paz", "no hay palabras suficientes para esta pérdida tan grande", "era muy joven todavía", "lo siento mucho", "siempre recordaremos sus actuaciones" y "gracias por toda la felicidad que nos diste", han sido algunas de las reacciones de sus seguidores.

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