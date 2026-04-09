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Estas son las semanas de cotización que necesitarán las mujeres para jubilarse con la reforma pensional

Con la nueva reforma pensional, el requisito de semanas para las mujeres se reducirá paulatinamente. Conozca las fechas clave y exigencias.

Foto: Magnific

Mateo Alfonso Rey

septiembre 04 de 2026
03:15 p. m.
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La entrada en vigencia del nuevo marco normativo del sistema de protección social para la vejez marca un punto de inflexión. Una de las transformaciones más significativas de la reforma pensional radica en la reestructuración de las condiciones exigidas a las mujeres para acceder a la pensión de vejez, con un ajuste diseñado para corregir brechas estructurales y compensar las labores de cuidado no remuneradas.

Tradicionalmente, el régimen pensional en el país exigía un acumulado de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtuvieran su derecho pensional. Sin embargo, bajo el nuevo esquema legislativo, este requisito experimenta un descenso progresivo y planificado.

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El proceso de reducción inició formalmente al fijarse un piso inicial de 1.250 semanas de cotización. A partir de esta primera disminución, la norma contempla un esquema de transición anual mediante el cual la exigencia bajará en 25 semanas cada año, hasta consolidar la meta final de 1.000 semanas de cotización requeridas para el año 2036.

La edad mínima para que las colombianas soliciten su jubilación no sufre modificaciones y se mantiene firme en los 57 años.

Reducción adicional por maternidad

Sumado al esquema general de reducción gradual, la norma introdujo una medida de discriminación positiva orientada a respaldar la maternidad. El articulado prevé que las mujeres puedan restar 50 semanas de cotización por cada hijo nacido vivo o adoptado, con un límite máximo de tres hijos.

Gracias a este beneficio acumulativo, aquellas trabajadoras con tres o más hijos que completen la fase de transición pensional podrán pensionarse habiendo cotizado un mínimo de 850 semanas. Esta disposición reconoce el impacto económico y las interrupciones en la vida laboral asociadas a la crianza y el trabajo doméstico no remunerado.

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Así quedó el calendario de reducción de semanas para mujeres

Para comprender la evolución del requisito general, el marco legal define una ruta clara de exigencias según el año de cumplimiento de la edad:

  • 1.250 semanas
  • 1.225 semanas
  • 1.200 semanas
  • 1.175 semanas
  • 1.150 semanas

Descenso continuo de 25 semanas anuales hasta alcanzar el piso de 1.000 semanas fijado para 2036.

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