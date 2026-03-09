Critican al gobierno de Estados Unidos por publicar un videojuego sobre expulsar inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos vuelve a estar en el ojo de la controversia luego de presentar un videojuego enfocado en la expulsión de inmigrantes bajo la mecánica del conocido ‘snake’ (o culebrita).

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En la página oficial de la Casa Blanca hay una ventana llamada ‘Arcade’, en la cual se ofrecen varios juegos gratuitos. Uno de los que más ha causado polémica es ‘Rio Run’ que tiene como protagonista a la patrulla fronteriza de Río Grande.

¿En qué consiste el videojuego?

Con respecto a la jugabilidad, el usuario maneja a Tom Homan, el principal asesor de inmigración, quien deberá atrapar a los inmigrantes. Cuando captura a uno, este lo sigue, pero vistiendo el tradicional traje naranja.

La idea es ubicar a la mayoría de “deportados”, pero el juego termina si el funcionario choca con una pared o con uno de los inmigrantes indocumentados.

Amérika García Grewal, la codirectora de la ONG Frontera Federation, criticó fuertemente la publicación. En diálogo con AFP, afirmó que la administración Trump está tomando literalmente como una burla los efectos de las políticas antiinmigrantes. Como respuesta, la Casa Blanca recalcó que el videojuego es una muestra de la diversidad en la cultura y critica la “visión socialista” de los demócratas.

Los otros videojuegos polémicos

El gobierno también publicó otros cuatro juegos. El primero se llamaba ‘Flappy Bill’, siendo una parodia del conocido ‘Flappy Bird’ y consta de controlar a un águila que deberá volar sobre el National Mall.

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Similar al Tetris, el segundo juego es ‘Build the wall’ y, como su propio nombre lo indica, el objetivo es construir un muro para proteger a la frontera de una horda de inmigrantes.

Los otros dos son: ‘Supply the line’, en el que toca clasificar los almuerzos escolares; y ‘Trump saving tycoon’, que radica en guardar el dinero que cae del cielo.