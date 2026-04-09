Canal de Panamá reduce el tránsito de buques por falta de lluvias: así funcionarán las nuevas restricciones

El Canal de Panamá comenzó a aplicar este viernes nuevas restricciones al tránsito de embarcaciones debido a la disminución de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño, una situación que vuelve a poner bajo presión la disponibilidad de agua necesaria para mantener en funcionamiento esta importante vía marítima.

La medida contempla una reducción progresiva del número de buques que pueden cruzar diariamente el canal. De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se pasará de un máximo de 36 tránsitos diarios a 32.

Este viernes se tienen previstos 34 cruces, mientras que desde el próximo 15 de septiembre el límite será de 32 embarcaciones al día.

¿Por qué se redujo el tránsito?

El Canal de Panamá depende principalmente del agua de lluvia que alimenta los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela.

Estos cuerpos de agua son fundamentales para el funcionamiento de las esclusas que permiten a los barcos subir y bajar durante su recorrido entre el océano Pacífico y el Atlántico.

Sin embargo, las precipitaciones en la cuenca hidrográfica del canal han estado por debajo de lo esperado, lo que ha reducido las reservas disponibles.

Ante este panorama, la ACP explicó que se necesitan medidas adicionales para garantizar que las operaciones puedan mantenerse de manera sostenible durante los próximos meses.

La situación está relacionada con el fenómeno de El Niño, que ha provocado condiciones de sequía en Panamá y mantiene al país en alerta por sus efectos sobre los recursos hídricos.

Los primeros barcos en transitar con las nuevas medidas

Las restricciones comenzaron a aplicarse desde las primeras horas de este viernes. El primer buque en cruzar bajo las nuevas condiciones fue el Bow Tanaka, con bandera de Singapur y utilizado para transportar productos químicos.

La embarcación ingresó cerca de las 2:00 de la madrugada por las esclusas de Miraflores, en el sector del Pacífico, con destino a Houston, Estados Unidos.

Unos 30 minutos después pasó el Gas Changjiang, también de bandera singapurense y dedicado habitualmente al transporte de gas licuado de petróleo. Su recorrido también tenía como destino Houston y se realizó por las esclusas de Cocolí, en Arraiján.

Desde el lado del Caribe, el primer barco fue el Hamabo Leader, un portavehículos con bandera de Bahamas que ingresó al canal después de las 2:45 de la madrugada por las esclusas de Agua Clara, en la provincia de Colón.

La reducción en el número de tránsitos no es la única medida adoptada para enfrentar la escasez de agua.

La autoridad canalera también ha venido limitando el calado de los buques, es decir, la profundidad que alcanza una embarcación cuando se encuentra en el agua.

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A partir del 1 de octubre, el calado máximo permitido será de 14,48 metros. Anteriormente, el límite estaba establecido en 15,24 metros.

La lógica detrás de esta medida es sencilla: cuanto menor sea el calado de un barco, menor es la cantidad de agua que necesita desplazar durante su paso por el canal.

El antecedente de 2023

La situación recuerda lo ocurrido en 2023, cuando una fuerte reducción de las lluvias llevó al Canal de Panamá a disminuir de manera considerable el número de embarcaciones que podían atravesarlo cada día.

En ese momento, los tránsitos llegaron a caer de 38 a apenas 22 diarios debido a los bajos niveles de los lagos que abastecen de agua al sistema.

Ahora, la ACP mantiene bajo observación el comportamiento de las lluvias y no descarta implementar nuevas restricciones si las condiciones climáticas continúan afectando las reservas de agua.