¿Westcol está soltero?: la polémica confusión que encendió las redes sociales

Hay conmoción en redes sociales tras uno de los más recientes lives de Westcol en donde el hombre desató una polémica al realizar un contundente comentario relacionado a su pareja sentimental.

Pese a que algunos de sus fanáticos manifestaron que se trataría de estrategia, otros aseguraron que, al parecer, su relación habría llegado a su final. Hasta el momento, el hombre no se ha pronunciado al respecto.

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¿Westcol terminó su relación?

Como es de costumbre, Westcol realizó un reciente stream en donde compartió con diferentes creadores de contenido en medio de una campaña publicitaria. Sin embargo, en medio de esta transmisión, todos cuestionaron sobre su situación sentimental actual a lo que el hombre respondió que se encuentra soltero.

Pero bastaron escasos segundos para que este cambiara su versión al afirmar que sí posee pareja por lo que esto desató las risas entre las demás personas que se encontraban allí.

Por supuesto, el clip ya ha generado toda una ola de reacciones en redes sociales, pues cientos de internautas manifestaron que, al parecer, su relación sentimental habría llegado a su fin.

Por otro lado, hay quienes aseguran que dicha relación sería una presunta “estrategia de marketing” entre ambos famosos. Pese a que los comentarios abundan en redes sociales, las celebridades siguen compartiendo contenidos juntos.

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Westcol juega la tabla ouija y genera polémica

Por otro lado, el creador de contenido sorprendió en días recientes al acampar en medio del bosque a altas horas de la madrugada. Sin embargo, la polémica se desató cuando este decidió jugar la tabla ouija y comentar anécdotas paranormales, mientras tomaba licor con sus amigos.

Tras completar casi cinco horas de transmisión, el ambiente se tornó diferente ya que todos manifestaron escuchar ruidos al exterior de la enorme carpa en la que estaban.

Seguido de esto, se logró evidenciar un contundente golpe por fuera de la misma. Esto generó que todos los presentes salieran corriendo de la zona y se finalizara el directo de manera inmediata.

Dicha actividad dividió opiniones en internet ya que varios de sus fanáticos manifestaron que jugar con dicho artefacto podría ser perjudicial para todos los que se encontraban allí.