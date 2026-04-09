VIDEO | Carros invadieron una contrarreloj individual y casi arrollan a ciclistas

Dos ciclistas estuvieron a punto de protagonizar unos accidentes de tránsito en plena etapa de contrarreloj individual en medio de la Sauerland Rundfahrt 2026, competencia disputada del 3 al 6 de septiembre en la región de Renania del Norte-Westfalia, Alemania

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Los hechos se presentaron este jueves en la primera etapa de la carrera. Videos de la trasmisión oficial logaron evidenciar los momentos en los que vehículos invadieron los carriles que se habían cerrado para llevar a cabo la jornada y los deportistas tuvieron que maniobrar para evitar una tragedia.

En video: así fueron los momentos de pánico

El primer caso fue protagonizado por Louis Ledert, quien se encontraba en pleno esfuerzo individual por el carril izquierdo cuando levantó la mirada y se encontró de frente con un vehículo que alcanzó a subirse al andén para esquivar al ciclista.

Minutos más tarde, Paul Fietzke también iba por su carril y evidenció que había una camioneta estacionada metros más adelante. Sin embargo, comenzó a retroceder para estacionarse, por lo que el competidor tuvo que desviar su trayectoria y terminó haciéndole gestos al conductor.

¿Qué dijeron las autoridades de la carrera?

A través de un comunicado oficial, los organizadores de la Sauerland Rundfahrt explicaron que ambos vehículos se metieron a las zonas restringidas pese a la señalización y personal logístico, por lo que aumentarían los protocolos de seguridad para las próximas jornadas.