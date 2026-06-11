Senado de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña tras cierre de Ueno Bank

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político adelantado en medio de la crisis generada por la intervención y posterior colapso de Ueno Bank.

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Con una votación de 44 senadores a favor y una ausencia, el Congreso resolvió separarlo del cargo, mientras el vicepresidente Pedro Alliana se disponía a asumir la jefatura de Estado hasta agosto de 2028.

“Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay”, anunció el presidente del Senado, Basilio Núñez, tras la decisión legislativa que desató celebraciones dentro y fuera del Congreso en Asunción.

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Escándalo bancario precipitó la caída del mandatario

La destitución ocurre apenas días después de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia, una medida que congeló temporalmente los depósitos de cerca de tres millones de clientes y provocó protestas en diferentes puntos del país.

Peña fue señalado por presuntamente favorecer a la entidad financiera debido a sus vínculos empresariales con el banco. Los acusadores sostuvieron que desde el Ejecutivo se promovieron decisiones regulatorias y el traslado de recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), hacia la entidad intervenida.

Durante el juicio político, el diputado Raúl Benítez aseguró que existió un supuesto esquema de favorecimiento que permitió multiplicar los depósitos del IPS en el banco desde el inicio del actual gobierno. La defensa del mandatario, por su parte, denunció vulneraciones al debido proceso y cuestionó la rapidez con la que avanzó el juicio.

Celebraciones, devolución de depósitos y un nuevo gobierno

Mientras el Senado debatía el caso, cientos de ciudadanos permanecieron en las inmediaciones del Congreso a la espera de la decisión final. Tras conocerse el resultado, varios manifestantes celebraron la salida del mandatario y exigieron la recuperación total de los recursos afectados por la crisis financiera.

Horas antes de la votación, Peña había publicado un mensaje en la red social X en el que se despedía del cargo “con gratitud” y llamaba a reconstruir la institucionalidad del país. El ahora exmandatario también había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no alcanzó el quórum necesario para definir si la aceptaba, lo que finalmente abrió paso a la destitución y a la pérdida de los fueros que habría conservado como senador vitalicio.

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Entretanto, el Banco Central comenzó el proceso de devolución de depósitos a los pequeños ahorradores afectados por la intervención de Ueno Bank, mientras avanzan las investigaciones judiciales que ya han llevado a la captura de varios directivos de la entidad. La crisis también ha tenido repercusiones regionales y empresariales, afectando compañías vinculadas al grupo financiero e incluso a organizaciones que mantenían recursos depositados en el banco.

La destitución de Peña representa uno de los episodios políticos más trascendentales en Paraguay en los últimos años y reaviva el recuerdo del juicio político que en 2012 puso fin al gobierno de Fernando Lugo, en otro proceso que generó amplio debate dentro y fuera del país.