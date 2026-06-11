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Franco Pérez rompió el silencio en medio de polémica por su desconvocatoria de Colombia

Franco Pérez, hijo de Ómar Pérez, publicó un llamativo mensaje tras quedar fuera de la Selección Colombia Sub-19. Conozca qué dijo y por qué fue desconvocado.

Hijo de Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, jugaría con la Selección Colombia: esto se sabe
Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
05:18 p. m.
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La inesperada salida de Franco Pérez de la Selección Colombia Sub-19sigue generando controversia.

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El mediocampista de Boca Juniors, hijo del histórico exjugador de Independiente Santa Fe, Ómar Pérez, publicó un mensaje en sus redes sociales después de quedar fuera de la convocatoria del técnico César Torres.

El futbolista de 18 años había sido incluido inicialmente en la lista de jugadores que participarían en un microciclo de preparación y un torneo amistoso en Estados Unidos. Sin embargo, su nombre desapareció de la convocatoria definitiva publicada el miércoles 4 de noviembre.

¿Qué dijo Franco Pérez tras quedar fuera de la Selección Colombia?

Este viernes 6 de noviembre, Franco Pérez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de una frase bíblica que llamó la atención de sus seguidores.

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“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

El mensaje, correspondiente al libro de Eclesiastés, apareció en medio de los cuestionamientos por su ausencia en el equipo nacional.

Aunque el jugador no mencionó directamente a la Federación Colombiana de Fútbol ni explicó lo sucedido, su publicación despertó diferentes reacciones.

¿Por qué desconvocaron al hijo de Ómar Pérez de la Selección Colombia?

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha entregado una explicación oficial sobre la salida del mediocampista.

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No obstante, el periodista Carlos Antonio Vélez planteó que la decisión podría estar relacionada con supuestas diferencias entre Ómar Pérez y sectores de la dirigencia del fútbol colombiano.

Según el comunicador, el exjugador argentino estaría vinculado a un equipo que participa en una competición no reconocida por la Federación, situación que podría haber influido en la exclusión de su hijo.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, la Selección Colombia Sub-19 continúa su preparación para disputar un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, entre el 10 y el 17 de noviembre, sin la presencia del joven futbolista.

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