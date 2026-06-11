Justicia brasileña autoriza el regreso de tres casas de apuestas pese a prohibición de Lula

Una jueza de Brasil autorizó la reanudación de operaciones de tres plataformas de apuestas deportivas, un mes después de la prohibición decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una decisión que reabre el debate sobre el futuro del sector y los alcances de la medida impulsada por el Gobierno para frenar el impacto social de estas actividades.

La decisión beneficia a los sitios Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online, operados por la empresa CDA Gaming, que había presentado un recurso contra el decreto presidencial al considerar que vulneraba los principios de seguridad jurídica. El fallo fue emitido por la jueza Adriana Pileggi, de un tribunal de Sao Paulo.

La justicia cuestiona cambios en las reglas del sector

En su decisión, la magistrada consideró que las plataformas realizaron importantes inversiones para cumplir con la regulación establecida en 2023 y operar dentro del marco legal vigente.

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Pileggi sostuvo que la apelación al interés público no permite al Estado modificar de manera abrupta las condiciones previamente establecidas para las empresas del sector. No obstante, aclaró que la autorización judicial únicamente aplica a los tres portales administrados por CDA Gaming y no al resto de las compañías afectadas por el decreto.

La Procuraduría General de la Unión, encargada de la defensa jurídica del Estado brasileño, anunció que impugnará la decisión ante instancias superiores.

Gobierno y clubes de fútbol mantienen la disputa

La prohibición de las llamadas “bets” fue adoptada por Lula pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que posteriormente ganó. El Gobierno argumentó que estas plataformas representan un problema de salud pública por la adicción al juego que pueden generar y por su presunto impacto en el creciente endeudamiento de las familias brasileñas.

Mientras tanto, la Corte Suprema realizó esta semana una audiencia pública para analizar los recursos presentados por las principales empresas del sector contra el decreto. Durante la sesión, varios clubes de fútbol expresaron su preocupación por la reducción de ingresos derivada de la salida de las casas de apuestas, que hasta ahora figuraban entre los principales patrocinadores de la mayoría de equipos de la primera división.

El decreto, que entró en vigor a finales de septiembre, deberá recibir la aprobación del Congreso antes de finales de enero para convertirse de manera definitiva en ley. Entretanto, el futuro de las apuestas deportivas en Brasil seguirá definiéndose en los tribunales y en el ámbito legislativo.