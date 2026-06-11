Don Omar hizo importante anuncio sobre sus conciertos en Colombia: ¿cuándo inicia la preventa?

Los seguidores de Don Omar en Colombia recibieron una noticia que aumenta las expectativas por su regreso al país.

El cantante puertorriqueño anunció que dará a conocer información sobre el registro para acceder a la preventa de boletas de sus conciertos programados para 2027.

El intérprete de éxitos como Danza Kuduro, Pobre Diabla y Dile prepara su regreso con la gira The Last King World Tour, que incluirá presentaciones en Bogotá, Medellín y Cali. Aunque todavía no se conocen los precios de las entradas, el artista confirmó que compartirá novedades este fin de semana.

¿Cuándo será el anuncio de la preventa de Don Omar en Colombia?

A través de sus redes sociales, Don Omar informó que realizará una transmisión en vivo durante su concierto de este viernes 6 de noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Desde mi concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, estaré transmitiendo EN VIVO durante ‘Reggaeton Latino’ para compartir con ustedes una noticia que sé que llevan mucho tiempo esperando”, anunció el artista.

La transmisión está prevista para el sábado 7 de noviembre a las 12:30 de la madrugada, hora colombiana.

Durante este encuentro se espera que explique cómo realizar el prerregistro, que permitirá a los interesados tener prioridad cuando comience la venta de entradas.

Es importante aclarar que inscribirse no garantiza conseguir una boleta.

¿Cómo acceder a la preventa de boletas de Don Omar?

Los seguidores deberán estar pendientes de las redes sociales oficiales del cantante y de su página web, donomar.com, donde se compartirá información sobre el proceso de inscripción.

Por ahora, no se han confirmado los precios, escenarios ni fechas exactas de los conciertos en Colombia. Tampoco se conoce cuándo comenzará oficialmente la preventa.

Las presentaciones están previstas para el último trimestre de 2027, entre octubre y diciembre.

Mientras se conocen nuevos detalles, se recomienda evitar páginas no autorizadas que ofrezcan entradas anticipadas, pues la boletería todavía no está disponible oficialmente.