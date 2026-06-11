Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026

Colombia se acerca a los 100.000 contagios de dengue en 2026, según el Instituto Nacional de Salud. Barranquilla y Atlántico concentran más de 7.000 casos.

El dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias colombianas. El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la semana epidemiológica 43, contabiliza 97.894 casos en Colombia y 65 muertes confirmadas. Otras 45 defunciones continúan bajo investigación.

Del total de contagios, 59.472 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 37.443 presentan estas señales y 979 desarrollaron dengue grave.

La situación también preocupa en la región Caribe. En Atlántico se reportan 4.009 casos y siete fallecimientos confirmados, mientras que Barranquilla registra 3.080 contagios y una muerte. En conjunto, los dos territorios suman 7.089 casos y ocho fallecimientos durante 2026. Además, hay tres defunciones que permanecen en estudio.

¿Cuáles son las regiones de Colombia con más casos de dengue?

El departamento del Meta encabeza el registro nacional, con 14.131 contagios. Le siguen Bolívar, con 9.704; Santander, con 7.488; Cesar, con 6.745, y Norte de Santander, con 6.094.

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El informe también advierte un incremento superior al 30 % de los casos en 25 entidades territoriales. Entre ellas aparecen Atlántico, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y Sucre.

En el Atlántico, Barranquilla y Soledad se encuentran en nivel de muy alta transmisión y bajo alerta epidemiológica. Otro dato del reporte señala que el 56 % de los contagios corresponde a personas de estrato 1 y el 31 % a población de estrato 2.

¿Cómo prevenir el dengue y cuáles son sus signos de alarma?

Silvana Zapata, integrante de la Asociación Colombiana de Epidemiología, recomendó reforzar las medidas de prevención desde los hogares. La principal tarea es evitar que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, encuentre lugares donde reproducirse.

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Las acciones se resumen en: lavar, tapar, voltear y eliminar. Esto implica lavar y cepillar los tanques de agua, mantenerlos cubiertos, voltear recipientes que puedan acumular líquido y retirar objetos en desuso, llantas y envases. También se deben limpiar canaletas y desagües, y cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas.

Para reducir las picaduras, se recomienda utilizar repelente, vestir prendas que cubran brazos y piernas e instalar mosquiteros o angeos en puertas y ventanas.

Entre los síntomas habituales están la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos y las molestias musculares y articulares. Sin embargo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado y la somnolencia son señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

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Con casi 98.000 contagios reportados, la eliminación de criaderos y la consulta oportuna siguen siendo medidas fundamentales para evitar complicaciones.