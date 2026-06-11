Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé

La Contraloría puso bajo una investigación de alcance nacional tres hallazgos fiscales relacionados con proyectos del Aeropuerto Internacional del Café (Aerocafé), en el departamento de Caldas, cuyo valor asciende a $61.273 millones.

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La decisión fue adoptada por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien dispuso que los casos sean asumidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

La investigación señala hechos relacionados con la construcción de un nuevo puente, las obras de acceso al terminal de pasajeros y un contrato de seguridad personal vinculado al Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café.

Los hallazgos fueron identificados por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia Fiscal del Sistema General de Regalías, durante actuaciones especiales de fiscalización adelantadas al departamento de Caldas y al Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café.

El nuevo puente concentra la mayor cuantía de los hallazgos fiscales de Aerocafé

El hallazgo de mayor valor corresponde a los proyectos del nuevo puente y la vía de acceso al aeropuerto, que en conjunto representan $59.151 millones.

De ese monto, $58.979 millones están relacionados específicamente con la construcción del nuevo puente, mientras que los $172 millones restantes corresponden a las obras de construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía que conduce al terminal de pasajeros.

Estas intervenciones concentran la mayor parte de los recursos incluidos en la revisión fiscal y constituyen uno de los principales componentes de la investigación que adelantará la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

La revisión de este contrato permitirá examinar las actuaciones relacionadas con su ejecución y los documentos asociados a las modificaciones contractuales que estén vinculadas con el proyecto.

¿Por qué la investigación fue declarada de impacto nacional?

La Contraloría explicó que la decisión responde al volumen de los recursos públicos comprometidos en la contratación y a la importancia que tienen estas obras para el desarrollo local y regional del Eje Cafetero.

El objetivo de trasladar los casos a una unidad especializada es concentrar el análisis de los hechos y establecer si hubo afectaciones al patrimonio público que puedan generar responsabilidades fiscales.

El organismo también señaló que la actuación busca proteger los recursos estatales y promover condiciones de transparencia y eficiencia en la administración de los proyectos.

La investigación pone bajo especial atención $61.273 millones asociados a tres componentes de Aerocafé, una iniciativa de infraestructura cuya trascendencia supera el ámbito departamental y tiene relevancia para el desarrollo del Eje Cafetero.