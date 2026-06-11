CANAL RCN
Economía

Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé

La investigación de los proyectos de Aerocafé deberá determinar si existen responsables por el posible detrimento de recursos públicos.

Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé
Foto: Contraloría

Yhonay Díaz

noviembre 06 de 2026
03:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Contraloría puso bajo una investigación de alcance nacional tres hallazgos fiscales relacionados con proyectos del Aeropuerto Internacional del Café (Aerocafé), en el departamento de Caldas, cuyo valor asciende a $61.273 millones.

Contraloría le pone la lupa a la falla técnica ocurrida en el aeropuerto El Dorado
RELACIONADO

Contraloría le pone la lupa a la falla técnica ocurrida en el aeropuerto El Dorado

La decisión fue adoptada por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien dispuso que los casos sean asumidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

La investigación señala hechos relacionados con la construcción de un nuevo puente, las obras de acceso al terminal de pasajeros y un contrato de seguridad personal vinculado al Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café.

Los hallazgos fueron identificados por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia Fiscal del Sistema General de Regalías, durante actuaciones especiales de fiscalización adelantadas al departamento de Caldas y al Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café.

Menos recursos para el sector ambiente y deficiencias en la lucha contra el cambio climático en 2025: alerta de la Contraloría
RELACIONADO

Menos recursos para el sector ambiente y deficiencias en la lucha contra el cambio climático en 2025: alerta de la Contraloría

El nuevo puente concentra la mayor cuantía de los hallazgos fiscales de Aerocafé

El hallazgo de mayor valor corresponde a los proyectos del nuevo puente y la vía de acceso al aeropuerto, que en conjunto representan $59.151 millones.

De ese monto, $58.979 millones están relacionados específicamente con la construcción del nuevo puente, mientras que los $172 millones restantes corresponden a las obras de construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía que conduce al terminal de pasajeros.

Estas intervenciones concentran la mayor parte de los recursos incluidos en la revisión fiscal y constituyen uno de los principales componentes de la investigación que adelantará la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

La revisión de este contrato permitirá examinar las actuaciones relacionadas con su ejecución y los documentos asociados a las modificaciones contractuales que estén vinculadas con el proyecto.

Contraloría advierte posibles fallas en proyectos de conectividad en el país: afectaría a 788 municipios
RELACIONADO

Contraloría advierte posibles fallas en proyectos de conectividad en el país: afectaría a 788 municipios

¿Por qué la investigación fue declarada de impacto nacional?

La Contraloría explicó que la decisión responde al volumen de los recursos públicos comprometidos en la contratación y a la importancia que tienen estas obras para el desarrollo local y regional del Eje Cafetero.

El objetivo de trasladar los casos a una unidad especializada es concentrar el análisis de los hechos y establecer si hubo afectaciones al patrimonio público que puedan generar responsabilidades fiscales.

El organismo también señaló que la actuación busca proteger los recursos estatales y promover condiciones de transparencia y eficiencia en la administración de los proyectos.

La investigación pone bajo especial atención $61.273 millones asociados a tres componentes de Aerocafé, una iniciativa de infraestructura cuya trascendencia supera el ámbito departamental y tiene relevancia para el desarrollo del Eje Cafetero.

Contraloría advierte posibles fallas en proyectos de conectividad en el país: afectaría a 788 municipios
RELACIONADO

Contraloría advierte posibles fallas en proyectos de conectividad en el país: afectaría a 788 municipios

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi estrena Bolsillos interesantes: así podrá ganar dinero con sus ahorros

Dólar

Dólar en Colombia cerró la semana al alza: así quedó su precio este viernes 6 de noviembre de 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 6 de noviembre de 2026: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Google

Polémica en Estados Unidos: familia demanda a Google por las interacciones de su hija con la IA

Los padres de la menor consideraron que las herramientas de inteligencia artificial habrían contribuido al deterioro de la salud emocional de su hija, quien presuntamente llegó a planificar su propio funeral.

Viral

Filtran video de Yeferson Cossio siendo presuntamente infiel: el hombre se pronunció

El creador de contenido respondió ante la viralización del videoclip que ya se encuentra circulando en redes sociales.

Tolima

Atacan con explosivos la estación de Policía de Ataco, Tolima

Enfermedades

Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026

Liga BetPlay

¿Quiénes clasificarán a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, según la IA?