María Corina Machado visitó campamento de familiares de presos políticos frente a Rodeo I

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, visitó este viernes a los familiares de presos políticos que permanecen acampando desde hace más de 300 días frente a la cárcel Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas.

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La dirigente fue recibida por cerca de un centenar de familiares, quienes exigieron la liberación de los detenidos con consignas y pancartas que reclamaban el fin de las detenciones por motivos políticos.

Durante la jornada, Machado estuvo acompañada por los familiares de los reclusos y, bajo las altas temperaturas de la zona, leyó una lista con los nombres de más de 400 presos políticos y los años de condena que cumplen. Según afirmó, las sentencias suman en conjunto 1.456 años que, a su juicio, han sido arrebatados a estos ciudadanos.

Exigen libertad para los detenidos

Al finalizar la lectura de los nombres, la dirigente opositora reiteró su exigencia de liberar a todos los presos políticos del país y reclamó justicia para las víctimas y sus familias.

“Libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares, memoria para que nunca se olvide y garantías para que nunca más esto ocurra”, manifestó.

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Machado llegó al campamento semanas después de su retorno a Venezuela, ocurrido el pasado 25 de octubre, tras permanecer cerca de diez meses en el exilio. La líder aseguró además que continuará impulsando acciones para lograr la liberación de quienes permanecen detenidos por razones políticas.

“No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar obtenga libertad plena”, señaló. Asimismo, denunció que miles de personas han sido perseguidas y que, según sus cifras, 23 presos políticos han fallecido bajo custodia desde 2015.

Persisten denuncias sobre presos políticos en Venezuela

El campamento frente a Rodeo I fue instalado pocos días después de la captura de Nicolás Maduro en enero, en medio de un operativo militar estadounidense. Desde entonces, familiares de los detenidos permanecen en el lugar reclamando información y la excarcelación de sus seres queridos.

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Aunque alrededor de mil prisioneros políticos han recuperado su libertad este año en el marco de una amnistía promovida por el gobierno interino, la organización no gubernamental Foro Penal sostiene que más de 300 personas continúan encarceladas por razones políticas en Venezuela. De ese total, 68 permanecen recluidas en la prisión Rodeo I.

La situación también ha generado reacciones internacionales. El pasado lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en el país.