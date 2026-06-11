VIDEO | Taxista invadió carril contrario y amenazó con un arma blanca a otro conductor en Bogotá

Un nuevo caso de intolerancia en las vías de Bogotá quedó registrado en video y generó indignación entre los ciudadanos.

Taxista amenazó con cuchillo en mano a conductor en Bogotá

Esta vez, el protagonista sería el conductor de un vehículo de servicio público que, tras cometer una presunta infracción de tránsito, habría intimidado con un arma cortopunzante a otro hombre que le reclamó por su comportamiento.

El episodio se habría presentado en la calle 55 sur con carrera 24, donde, según las imágenes difundidas por usuarios en redes sociales, el conductor del taxi habría invadido el carril contrario mientras transportaba a dos pasajeros, un hombre y una mujer.

En la grabación se observa cómo el vehículo se atraviesa en la vía y se acerca peligrosamente a otro automóvil que circulaba por su carril. La maniobra habría provocado un intercambio de palabras entre ambos conductores.

Sin embargo, la discusión rápidamente subió de tono. El hombre que manejaba el vehículo de servicio público descendió de su automotor y comenzó a lanzar amenazas contra el otro ciudadano, mientras sostenía en sus manos un arma cortopunzante.

“Pégueme y lo mando para el hospital. Ojalá me toque. Venga pégueme y verá”, se escucha decir al sujeto en el video, mientras desafía al otro conductor a enfrentarlo.

RELACIONADO Detenido falleció y otros nueve resultaron heridos tras riña al interior de una URI de Bogotá

Durante el altercado también intervino una mujer que estaba grabando la escena. En repetidas ocasiones le pidió al presunto infractor que proporcionara su número de identificación, aparentemente con la intención de denunciar lo sucedido.

Entretanto, los dos pasajeros que permanecían dentro del vehículo observaron la situación con preocupación, mientras el conductor continuaba protagonizando el enfrentamiento.

Después de varios minutos de tensión, el hombre volvió a subir al automóvil y abandonó el lugar.