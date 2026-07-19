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Sismo de magnitud 5,1 sacude Perú: al menos cuatro réplicas han superado los 3,5

Días antes se registró otro movimiento que se sintió con fuerza en varios países de Latinoamérica, como México, El Salvador y Guatemala.

Foto: @indeciperu / X
Foto: @indeciperu / X

Noticias RCN

AFP

julio 19 de 2026
09:28 a. m.
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Un nuevo movimiento telúrico causó daños y temor generalizado; esta vez, en Perú. Según el Instituto Geofísico (IGP) del país latino, el sismo, de magnitud 5,1, se registró sobre las 9:24 p.m., hora local, a una profundidad de 24 kilómetros, con epicentro en Chongos Bajo, en la región de Junín.

En un último reporte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, indicó que "lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados, ndlr) por el Ministerio de Salud".

Además, el centro sismológico nacional peruano reportó al menos cuatro réplicas desde el evento principal, de una magnitud superior a los 3,5, que de momento dejan al menos 300 personas damnificadas.

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Autoridades atienden la emergencia registrada a 300 kilómetros de Lima:

Tras el evento registrado a unos 300 kilómetros de Lima, donde se sintió el sacudón al igual que en las regiones de Huancayo, La Oroya y Huancavelica, las autoridades informaron que el “jefe del Indeci” se encontraba coordinando “desde el COEN las acciones de monitoreo de daños por el sismo de 5.1 en Chupaca – Junín”.

Además, se dio a conocer que “personal de la Dirección Desconcentrada llegó a la zona para apoyar en la evaluación de daños y análisis de necesidades”, sobre todo en poblaciones que se vieron afectadas por la profundidad del sismo y los materiales con los que están construidas sus viviendas: adobe y quincha.

Según Vásquez, al menos 48 viviendas fueron destruidas y muchas otras registran daños. Cuenta de la situación actual, las declaraciones entregadas a la prensa local en Chongos Bajo:

"El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado", lamentaba uno de los damnificados.

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Perú es una nación especialmente susceptible a este fenómeno. Al año, han llegado a registrarse más de 400 sismos de magnitud superior a 4,0, debido a que el país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Sobre la misma franja se registró otro movimiento, el día anterior, cerca de la costa de Chiapas. El evento de magnitud 7,4 se sintió con fuerza en varios países de Latinoamérica, como México, El Salvador y Guatemala. Por suerte, las autoridades locales descartaron la amenaza de tsunami.

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