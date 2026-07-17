Fuertes imágenes del terremoto en México de este viernes 17 de julio

La mañana de este viernes 17 de julio de 2026, un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de territorio mexicano, encendiendo las alarmas de los sistemas de protección civil y percibiéndose con fuerza en varios puntos de la región.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 9:48 horas (tiempo del centro de México).

Aunque el reporte preliminar apuntaba a una intensidad menor, los datos definitivos confirmaron que el sismo alcanzó la magnitud de 7.4, localizando su epicentro en las costas de Chiapas, cerca de la localidad de Puerto Madero y al suroeste de Huixtla. Debido a su naturaleza superficial, las ondas se propagaron con rapidez hacia el interior del país.

Varios usuarios registraron el movimiento telúrico en sus hogares. Videos pudieron dar evidencia a la fuerza de este sismo.