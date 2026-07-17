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Fuertes imágenes del terremoto en México de este viernes 17 de julio

Varios usuarios en redes sociales registraron el sismo que sacudió otros países.

Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

julio 17 de 2026
10:38 a. m.
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La mañana de este viernes 17 de julio de 2026, un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de territorio mexicano, encendiendo las alarmas de los sistemas de protección civil y percibiéndose con fuerza en varios puntos de la región.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 9:48 horas (tiempo del centro de México).

Aunque el reporte preliminar apuntaba a una intensidad menor, los datos definitivos confirmaron que el sismo alcanzó la magnitud de 7.4, localizando su epicentro en las costas de Chiapas, cerca de la localidad de Puerto Madero y al suroeste de Huixtla. Debido a su naturaleza superficial, las ondas se propagaron con rapidez hacia el interior del país.

Varios usuarios registraron el movimiento telúrico en sus hogares. Videos pudieron dar evidencia a la fuerza de este sismo.

 

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