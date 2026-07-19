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Dos túneles fueron hallados cerca de las cárceles de Calarcá, Quindío, e Ibagué

Ambos fueron encontrados en el perímetro contiguo a los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON).

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

julio 19 de 2026
09:10 a. m.
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Un nuevo hallazgo mantiene bajo alerta a las autoridades y al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de las cárceles de Calarcá (Quindío) e Ibagué.

De acuerdo con un reporte preliminar, en el perímetro contiguo a los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) fueron encontrados túneles de excavación convencional, para un presunto plan de fuga de los reclusos.

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Uno de los túneles apuntaba al pabellón tres del penal:

Uno de los hallazgos fue realizado gracias a la información suministrada por una fuente no formal, que permitió al personal de guardia disponible llegar al punto exacto en el que se encontraba la construcción del túnel.

Según información conocida por Noticias RCN, el túnel de excavación convencional, que iniciaba en un lote contiguo al penal, apuntaba al pabellón número tres.

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El Inpec atendió las denuncias sobre otro presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí:

En la misma semana, el Inpec atendió las denuncias realizadas por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, sobre un presunto plan de fuga, antes del cambio de gobierno, en la cárcel de Itagüí.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció un paquete de medidas preventivas, como el refuerzo de los puestos de seguridad, los controles en el perímetro de la cárcel y las medidas de traslado de presos.

De acuerdo con la información suministrada por De Bedout, los detalles del presunto plan de fuga estarían definiéndose en la comuna tres de Medellín para asegurar la salida de prisión de los cabecillas de bandas que operan en todo el Valle de Aburrá.

El plan contemplaría el uso de motos de alto cilindraje, en las que hombres fuertemente armados habrían pensado llegar al penal para liberar a los grandes capos de la región, que pagan condena en la cárcel de Itagüí, que ha estado envuelta en otras polémicas, como una parranda vallenata a mediados de abril (2026).

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