Argentina vs. España: hora y dónde ver la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, para definir al nuevo campeón de la Copa Mundial de la FIFA. El compromiso podrá verse en Colombia por el Canal RCN y sus plataformas digitales.

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Argentina intentará defender el título conquistado en Catar 2022 y alcanzar su cuarta estrella, mientras que España buscará volver a levantar el trofeo más importante del fútbol por segunda vez en su historia.

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La definición del Mundial se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, escenario ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En Colombia, la transmisión especial comenzará desde las 10:00 a. m. por el Canal RCN y todas sus plataformas digitales, mientras que el pitazo inicial está programado para las 2:00 p. m., hora colombiana.

El encuentro contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić, designado por la FIFA para impartir justicia en el partido más importante del torneo.

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Dónde ver: Canal RCN y plataformas digitales de RCN

¿Cómo llegaron Argentina y España a la final del Mundial?

La Selección Argentina firmó otra destacada actuación en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó con puntaje perfecto en la fase de grupos y luego dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra para instalarse nuevamente en una final mundialista.

Ahora, la Albiceleste buscará defender la corona obtenida en Catar 2022 y sumar el cuarto título de su historia, consolidando una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.

España, por su parte, también construyó un recorrido sólido. Tras superar la fase de grupos, eliminó a Austria en los dieciseisavos de final, venció a Portugal en octavos, dejó fuera a Bélgica en cuartos y selló su clasificación con un triunfo 2-0 sobre Francia en semifinales.

El equipo español llega además como vigente campeón de la Eurocopa, por lo que la final enfrentará a los actuales monarcas de Europa y del mundo en un duelo que promete marcar una nueva página en la historia del fútbol.

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Todo está listo para una definición de alto nivel entre dos selecciones que han dominado el panorama internacional en los últimos años. Mientras Argentina busca mantener la corona y ampliar su legado, España intentará recuperar el título mundial y confirmar el gran momento que atraviesa su generación.