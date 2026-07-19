Estados Unidos responde la muerte de dos de sus soldados con nuevos ataques sobre Irán

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio ha alcanzado niveles críticos. La confirmación de las primeras muertes de soldados estadounidenses desde el reinicio de las hostilidades dio pie a una contundente contraofensiva de Washington el domingo 19 de julio, desatando una serie de ataques cruzados que ya comprometen directamente la seguridad de varios países de la región, como Kuwait y Baréin.

Las fuerzas militares norteamericanas completaron en medio del fin de semana su octava noche consecutiva de bombardeos, esta vez encaminados a "castigar" a Teherán. Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación militar impactó bases de la república islámica y posiciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a quienes responsabilizan por la agresión del viernes 17 de julio contra sus tropas en Jordania.

Los efectos de esta incursión se sintieron con fuerza en el sur de Irán; las agencias Mehr, Tasnim e Irna reportaron bombardeos enemigos cerca de la localidad de Hajiabad y en el estratégico puerto de Sirik, ubicado frente al estrecho de Ormuz.

Irán respondió con nuevos ataques y amenazas:

La reacción de Teherán no se hizo esperar. El ejército iraní realizó un ataque masivo con drones explosivos contra dos instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait. Aunque el gobierno del emirato no ofreció un balance inmediato de daños, sus fuerzas armadas confirmaron que se encuentran respondiendo a estas agresiones con misiles y drones.

En paralelo, las alarmas se encendieron en Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, donde las defensas antiaéreas interceptaron y neutralizaron múltiples incursiones aéreas calificadas por el mando norteamericano como "traicioneras".

El general iraní Ali Abdolahi advirtió a través de la televisión estatal que cualquier movimiento de las fuerzas norteamericanas recibirá una respuesta decisiva y devastadora.

Esta postura secunda las declaraciones emitidas el sábado por el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que amenazó con infligir una "lección inolvidable" a Washington, motivado por los señalamientos de occidente que culpa que a su país de los ataques registrados contra tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Jamenei arremetió además contra los acuerdos diplomáticos previos firmados con el país norteamericano, indicando que "la violación repetida del memorándum de entendimiento ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada".

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El número de víctimas en Oriente Medio sigue aumentando:

La nueva espiral de violencia se fortaleció tras el anuncio del Centcom el sábado sobre el fallecimiento de dos de sus efectivos y la desaparición de un tercero en suelo jordano.

Con los nuevos decesos, la cifra global de militares estadounidenses muertos llega a los 16, desde que comenzó la guerra contra Irán estalló el pasado 28 de febrero,

Y el panorama en la república islámica es también crítico. El Ministerio de Salud local reporta un saldo de 50 víctimas mortales y más de 500 heridos como consecuencia de las incursiones norteamericanas iniciadas el pasado 27 de junio.