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Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 18 de julio de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

julio 18 de 2026
09:20 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 18 de julio de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de colombianos estuvieron atentos a conocer si el premio mayor cambió de dueño.

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Como cada semana, este tradicional juego de azar puso en juego una bolsa millonaria que atrae a apostadores de diferentes regiones del país. Si compró un billete o una fracción, este es el momento de verificar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026

Estos son los resultados del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026:

  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

La Lotería de Boyacá continúa siendo una de las más tradicionales del país y mantiene un premio mayor de $15.000 millones, además de un amplio plan de premios secos que beneficia a decenas de apostadores en cada edición.

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Si su número coincide con el resultado ganador o con alguna de las demás categorías de premiación, conserve el billete en buen estado y siga el procedimiento establecido por la entidad para reclamar el premio.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Boyacá?

Si resultó favorecido, el primer paso es verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales publicados por la entidad. Posteriormente, deberá presentar el billete original y cumplir con los requisitos exigidos para reclamar el premio.

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La Lotería de Boyacá recomienda no realizar modificaciones al billete y acudir únicamente a los canales autorizados para evitar inconvenientes durante el proceso.

En caso de que la suerte no haya estado de su lado en esta oportunidad, recuerde que este tradicional sorteo se realiza todos los sábados en la noche, ofreciendo nuevas oportunidades para participar por el premio mayor y los diferentes premios secos que hacen parte de su plan de incentivos.

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