Daños generados por las lluvias en Chile podrían superar los 150 millones de dólares: se mantiene la alerta

Las lluvias no dan tregua en Chile. Con todo y los daños registrados por el sistema frontal que, en ocasiones, genera vientos de hasta 170 km/h, el país continúa bajo alerta ante un pronóstico desalentador.

De acuerdo con una firma consultora, los costos de reparación en las regiones afectadas del centro-sur del país podrían alcanzar los 150 millones de dólares.

De momento, el país registra cuatro víctimas fatales, cuantiosos daños materiales y 340.000 personas sin suministro eléctrico; lo que dificulta aún más el trabajo de las autoridades.

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El panorama es desalentador en regiones como La Araucanía, Biobío, Valparaíso y Coquimbo.

Incluso, cerca de la capital: Santiago, comunidades enteras quedaron con el agua a la canilla, por las precipitaciones de los últimos días, como recordó en diálogo con la prensa Emilio Díaz: “El agua entró por la cocina y tuvimos que salir”.

“Uno no se detiene a pensar que pudiera llegar a este nivel. Todos los años venía un camión bomba acá. Lo tuvimos toda la noche succionando y succionando”, agregó con preocupación.

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Las lluvias se mantendrán los días siguientes, de acuerdo con la alerta emitida por las autoridades:

La situación es especialmente crítica en Coquimbo. El Gobernador lanzó una alerta por el pronóstico para los próximos días y recomendó a la población local refugiarse en sus hogares.

Sin embargo, Pablo Rivas, también damnificado, advirtió que, antes de cumplirse tan aterrador pronóstico, “todo está inundado. Se metió el agua en la casa, está todo inundado también dentro. Perdimos casi todo y no hay nada qué hacer”.