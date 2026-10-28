Importante red social enfrentará juicio en Estados Unidos por caso de adicción en jóvenes

La red social Snapchat tendrá que enfrentar por primera vez un juicio al tener distintas acusaciones en su contra sobre la adicción que estarían generando entre jóvenes y adolescentes en Estados Unidos.

En el juicio, que se llevará a cabo este miércoles en Los Ángeles, también participará la red social Instagram, de Meta, que ha recibido demandas en este país al ser señalado de causar daños en menores de edad por medio de sus plataformas.

¿Por qué es acusado Snapchat?

La plataforma de mensajería tendrá que enfrentarse a un jurado por las miles de acusaciones que se han presentado en juzgados locales, estatales y federales de Estados Unidos.

Entre las demandas se señala a estas plataformas por causar diferentes efectos psicológicos en los menores al estar diseñadas para volver dependiente a este grupo poblacional.

Dentro de los efectos que se han expuesto en las demandas se encuentran algunos trastornos como la ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y autolesiones.

En las demandas se destaca la de un joven de 16 años, de Illinois, quien acusó a Meta y Snapchat por los hechos mencionados. Pese a que logró un acuerdo con Meta, la demanda contra Snapchat continúa al consolidarse otro caso en un mismo juicio.

Usuarios también han tomado las redes sociales para exponer detalles de los presuntos impactos psicológicos que dichas plataformas generan en los más pequeños, pues expertos aseguran que el uso de estas también compromete el estado de ánimo al aumentar las comparaciones y generando sentimientos de insuficiencia.

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Precedentes de demandas a redes sociales en el mundo

Pero este no sería el primer caso en donde redes sociales y plataformas virtuales son demandadas por presuntos daños ocasionados en jóvenes. Un jurado de Los Ángeles concedió 6 millones de dólares a una joven tras considerarse que hubo negligencia por parte de Meta y YouTube al ser responsables de sus trastornos.

Nuevo México también declaró a esta red social responsable de causar daños en menores de edad. Esto generó una sanción de 942 millones de dólares. En agosto, Meta aceptó pagar más de 18 mil millones de dólares en multas.