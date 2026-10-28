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Elecciones en Israel: Netanyahu lidera el conteo, pero sigue sin alcanzar la mayoría para gobernar

Con más de la mitad de los sufragios contabilizados, la coalición de Netanyahu suma alrededor de 56 escaños en el Parlamento israelí.

Mañana Express

octubre 28 de 2026
08:33 a. m.
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Israel amaneció este miércoles inmerso en una nueva etapa de incertidumbre política tras las elecciones parlamentarias. Aunque el bloque liderado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, encabeza el conteo parcial de votos, todavía se encuentra lejos de alcanzar los apoyos necesarios para garantizar la formación de un nuevo gobierno.

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Con más de la mitad de los sufragios contabilizados, la coalición de Netanyahu suma alrededor de 56 escaños en el Parlamento israelí, mientras que la oposición, encabezada por el exjefe militar Gadi Eisenkot, alcanza cerca de 48 curules. Para conformar gobierno se requieren al menos 61 de los 120 escaños de la Knéset, el parlamento unicameral del país.

Los partidos árabes podrían definir el futuro gobierno

A pesar de que la agrupación de Netanyahu se perfila como la fuerza política más votada, los resultados preliminares muestran un escenario fragmentado en el que ninguna de las principales coaliciones cuenta con una mayoría suficiente para gobernar por sí sola.

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En este contexto, los partidos árabes emergen como actores determinantes en las negociaciones que comenzarán una vez concluya el escrutinio. Su representación parlamentaria podría resultar clave para inclinar la balanza y definir quién asumirá el control del Ejecutivo israelí en los próximos años.

Mientras tanto, la oposición busca consolidar alianzas que le permitan reunir los apoyos necesarios para arrebatarle el poder al actual mandatario.

Unas elecciones marcadas por la guerra y una alta participación

La jornada electoral registró una participación cercana al 78 %, la más alta en Israel desde 1999, reflejando el interés ciudadano en unos comicios considerados cruciales para el futuro político del país.

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Se trata además de las primeras elecciones generales celebradas desde los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y en medio de las tensiones derivadas de la guerra con Irán, factores que han marcado el debate político y la campaña electoral.

Con el conteo aún en marcha y sin una mayoría clara a la vista, Israel enfrenta nuevamente un escenario de negociaciones y alianzas que mantendrá en suspenso la definición de su próximo gobierno.

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