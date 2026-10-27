Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?

Algunas enfermedades pueden avanzar sin presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas. Por eso, los controles médicos y los exámenes de detección son herramientas importantes para identificar posibles alteraciones a tiempo y recibir atención oportuna.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud lanzó la campaña “Después es tarde, las enfermedades no esperan tu vida tampoco”, con la que busca promover la prevención y recordar la importancia de no aplazar los chequeos médicos.

Las cifras de tamización muestran que todavía hay un reto en la detección temprana de dos enfermedades que afectan a las mujeres: el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino.

¿Qué exámenes ayudan a detectar el cáncer de mama y a qué edad se recomiendan?

La detección del cáncer de mama incluye diferentes evaluaciones, de acuerdo con la edad y las indicaciones médicas. Entre ellas están el examen clínico de las mamas y la mamografía. Según las recomendaciones divulgadas por la Secretaría Distrital de Salud:

Mujeres mayores de 40 años: se recomienda un examen clínico de las mamas cada año.

Mujeres entre los 50 y los 69 años: se recomienda una mamografía cada dos años.

La mamografía es un examen que utiliza rayos X para identificar cambios en el tejido mamario que pueden requerir estudios adicionales. Es importante acudir a los controles indicados y consultar al personal de salud ante cualquier cambio que genere preocupación.

¿Dónde puede acceder a estos exámenes en Bogotá?

Las rutas de atención dependen de la aseguradora y de la subred de salud correspondiente:

Subred Sur: las afiliadas a Capital Salud pueden acudir sin cita previa ni orden médica a la sede El Carmen, en Tunjuelito.

Subred Sur Occidente: las afiliadas a Capital Salud pueden acudir al Hospital de Bosa sin cita previa. Las usuarias de Sanitas y Coosalud también pueden acceder si cumplen los criterios establecidos.

Subred Centro Oriente: las afiliadas a Capital Salud pueden acudir a la Clínica Centenario sin orden médica ni cita previa.

Subred Norte: las afiliadas a Capital Salud y Sanitas pueden acceder sin orden médica y agendar el servicio en una IPS de la subred, entre ellas los hospitales Simón Bolívar y de Suba.

Quienes estén afiliadas a una IPS privada deben consultar directamente con su prestador las condiciones para acceder al examen.

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Cáncer de cuello uterino: ¿cuándo debe hacerse la citología o la prueba de VPH?

El cáncer de cuello uterino también puede prevenirse y detectarse de manera temprana mediante pruebas de tamización. La edad es uno de los factores que determina cuál examen se recomienda.

Entre los 25 y los 29 años: se recomienda la citología cervicouterina.

Entre los 30 y los 65 años: se recomienda la prueba de ADN del virus del papiloma humano (VPH) cada cinco años.

El VPH es un virus relacionado con la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. La prueba permite identificar tipos del virus asociados con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

Además de los exámenes, la vacunación contra el VPH es una medida de prevención. En Bogotá hay más de 200 puntos de vacunación para niños, niñas y adolescentes entre los 9 y los 17 años.