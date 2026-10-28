Jóvenes podrán estudiar y recibir apoyos económicos en Bogotá: estos son los requisitos

Los jóvenes de Bogotá tienen una nueva oportunidad para estudiar, fortalecer sus conocimientos y mejorar sus posibilidades de encontrar empleo.

La Alcaldía abrió las últimas jornadas de preinscripción al programa Jóvenes con Oportunidades, que contempla formación gratuita y apoyos económicos para quienes cumplan determinadas condiciones.

La convocatoria, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, estará disponible hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios económicos?

El programa ofrece cursos de inglés, gastronomía, programación, herramientas digitales y gestión empresarial, con una duración de entre 40 y 160 horas.

Además, incluye orientación laboral, acompañamiento para construir proyectos de vida y transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de compromisos.

Para participar, los aspirantes deben cumplir estos requisitos:

Tener entre 18 y 28 años.

Vivir en Bogotá.

Haber aprobado mínimo noveno grado.

Estar clasificados en el Sisbén IV, entre los grupos A y C09, con registro en Bogotá.

Presentar cédula de ciudadanía o Permiso por

Protección Temporal, según corresponda.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes con Oportunidades en Bogotá?

Los interesados pueden realizar gratuitamente su preinscripción hasta el 30 de octubre en la página oficial: https://registro jovenesconoportunidades.integracionsocial.gov.co

También podrán recibir orientación presencial en las siguientes jornadas:

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28 de octubre: Teusaquillo, calle 39 # 17-48, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

28 de octubre: Chapinero, carrera 14A # 70A-34, de 12:00 m. a 3:00 p. m.

29 de octubre: Los Mártires, centro comercial Mallplaza, jornada de mañana y tarde.

29 de octubre: La Candelaria, Plaza de Mercado La Concordia, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

30 de octubre: Barrios Unidos y Antonio Nariño, en sus respectivas alcaldías locales.

La entidad aclaró que completar la preinscripción no garantiza un cupo ni el desembolso automático de ayudas económicas, pues primero se verificarán los requisitos establecidos.