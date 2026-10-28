"Quiero pedirle disculpas a todo el mundo Junior": Mauro Silveira tras confirmarse la eliminación del 'tiburón'

El martes 28 de octubre se confirmó la eliminación de Junior de Barranquilla de la Liga Betplay 2026-II tras varias fechas haciendo cuentas para saber si alcanzaba a hacer parte de la fiesta de los cuadrangulares.

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En el estadio La Independencia de Tunja, Boyacá Chicó y Junior empataron 1-1 con goles de Alomía y Rivas para decretar oficialmente la eliminación del actual bicampeón del fútbol colombiano.

Además, con el empate, el club 'ajedrezado' perdió la categoría y en el 2027 jugará la segunda división del balompié colombiano.

Mauro Silveira pidió disculpas a la hinchada

Finalizado el partido, el portero y uno de los referentes del club, Mauro Silveira, se refirió a la eliminación en rueda de prensa: "Quiero pedirle disculpas a todo el mundo Junior", expresó el uruguayo sobre el mal semestre que tuvo el equipo; además, señaló que estuvo hasta el último momento haciendo cuentas porque así era su forma de ser.

El arquero, que tuvo una fractura de nariz en septiembre, decidió posponer su operación para hacer parte del grupo durante los partidos decisivos y jugó con una máscara protectora; ahora, confirmada la eliminación, se espera que la operación se realice lo más pronto posible para que esté en óptimas condiciones para iniciar la pretemporada de cara al 2027.

Silveira manifestó que tratarán de finalizar el semestre de la mejor manera y se prepararán para afrontar la Copa Libertadores 2027.

Junior solo consiguió tres victorias en 16 partidos

Tras conseguir su segundo título consecutivo en junio de 2026, Junior no afrontaría el segundo semestre con la misma intensidad y en la presente liga solo pudo conseguir tres victorias en 16 partidos jugados.

Otro de los duros golpes que recibieron el equipo y la hinchada fue la eliminación en Copa Betplay a manos de Barranquilla FC, su club filial en Colombia y que le dio la vuelta al mundo.