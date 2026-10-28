La ruta que tomó Flávio Bolsonaro para salir de Brasil tras perder las elecciones

Flávio Bolsonaro salió de Brasil por la frontera con Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, luego de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades argentinas, encabezadas por el Gobierno de Javier Milei, confirmaron que Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre. Una vez en territorio argentino, el senador se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde partió en una aeronave privada.

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La salida del senador brasileño se produjo acompañado de su esposa y sus dos hijas. El desplazamiento ocurrió después de que una orden judicial le exigiera entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, en medio de una investigación por presuntos delitos financieros que él niega haber cometido.

¿Cuál fue la ruta que tomó Flávio Bolsonaro para salir de Brasil?

De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Flávio Bolsonaro cruzó la frontera a las 10:50 p. m. del martes por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

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El senador viajó con su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza. Las autoridades argentinas señalaron que los cuatro ingresaron con documentos de viaje válidos y que el procedimiento migratorio se realizó sin incidentes.

¿Flávio Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos?

Aunque el destino declarado del vuelo era Ecuador, medios brasileños reportaron posteriormente que el plan de vuelo habría sido actualizado para dirigirse hacia Miami, en Florida. Además, fuentes citadas por CNN y Reuters señalaron que el Gobierno de Donald Trump permitirían la entrada de Bolsonaro y su familia a Estados Unidos.

En declaraciones pasadas, Trump había mencionado: “Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”, dijo.

La controversia también tiene un componente judicial. El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, había ordenado al senador entregar sus pasaportes. En ese momento no había una orden de arresto en su contra, aunque el incumplimiento de una decisión judicial podía tener consecuencias legales.

La derrota electoral añadió presión política. Lula obtuvo el 51,79 % de los votos válidos en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro. El presidente reelecto cuestionó la salida del senador, mientras su equipo político había esperado que asumiera un papel de liderazgo en la oposición.

Lamentablemente, así es la familia Bolsonaro. Brasil es su segunda patria; su primera patria es Estados Unidos, dijo.

De esta manera, la ruta del viaje de Bolsonaro está documentada hasta el vuelo que salió de Puerto Iguazú. La incógnita que quedó abierta es dónde terminó el viaje y qué consecuencias tendrá para el futuro político y judicial del senador.

Tras conocer su salida de Brasil, su jefe de campaña mencionó: “Nos sorprende porque ayer hablamos de la necesidad de que Flávio, dados los aproximadamente 60 millones de votos que recibió, asumiera este papel de liderazgo en la oposición”, declaró Rogerio Marinho a los periodistas.

Según informaron dos funcionarios estadounidenses a CNN, Estados Unidos tramitó visas para Flávio Bolsonaro y su familia, ya que una fuente cercana al senador aseguró que este temía ser arrestado en Brasil, donde enfrenta investigaciones en la Corte Suprema por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Posteriormente, una persona familiarizada con el caso le confirmó a CNN que Bolsonaro había llegado a Estados Unidos, aunque no se precisó dónde aterrizó.