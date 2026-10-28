Flávio Bolsonaro llega a Florida en un vuelo privado tras salir de Brasil en medio de investigaciones judiciales

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las recientes elecciones presidenciales de Brasil, aterrizó este miércoles en el estado de Florida, Estados Unidos, después de abandonar su país pese a una orden judicial que le impedía salir del territorio nacional por una investigación relacionada con presunto lavado de dinero.

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Según constató la agencia AFP, un jet privado que coincide con la descripción de la aeronave identificada por las autoridades argentinas como la utilizada por Bolsonaro aterrizó en el área de Miami durante la mañana del miércoles. La aeronave había sido observada previamente en una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, donde repostó combustible antes de continuar su trayecto.

La salida del político brasileño se produce apenas días después de perder el balotaje frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resultado que Bolsonaro se negó a reconocer. Medios estadounidenses habían informado previamente que el senador ya se encontraba en territorio estadounidense y que la administración del presidente Donald Trump estaba dispuesta a concederle un visado.

Ruta por Argentina y Ecuador antes de llegar a Estados Unidos

De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Flávio Bolsonaro cruzó la frontera hacia ese país poco antes de la medianoche utilizando documentación válida y sin impedimentos legales registrados por las autoridades migratorias.

Posteriormente, el senador, junto con su esposa y sus dos hijas, abordó un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil. Datos de plataformas especializadas en seguimiento aéreo indicaron que la aeronave, identificada con la matrícula LV-JQW, despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú.

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Tras una breve escala en Ecuador durante la madrugada, el avión volvió a despegar rumbo a un destino que inicialmente no fue revelado. Sin embargo, registros de FlightAware apuntaban a Miami como punto final del recorrido, información que quedó respaldada con el aterrizaje de la aeronave en Florida.

La salida de Bolsonaro generó versiones encontradas en Argentina. Mientras fuentes gubernamentales habían negado inicialmente su ingreso al país, posteriormente las autoridades migratorias confirmaron oficialmente su paso por territorio argentino.

Investigación judicial y cancelación de pasaportes

El caso adquiere mayor relevancia debido a que el senador enfrenta varias investigaciones en Brasil, entre ellas una relacionada con presunta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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El propio Flávio Bolsonaro aseguró el lunes que la justicia brasileña le había prohibido abandonar el país en un intento de intimidarlo. En ese momento negó tener planes de salir de Brasil y afirmó que entregaría sus pasaportes para defenderse de las acusaciones. No obstante, una fuente policial indicó posteriormente a la AFP que sus pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, habían sido cancelados.

A pesar de ello, el senador cuenta con ciudadanía italiana desde 2023, según documentación parlamentaria italiana citada por la agencia.

El presidente Lula reaccionó a las versiones sobre la salida de su rival y aseguró no tener información precisa sobre una eventual fuga, aunque calificó ese escenario como “vergonzoso”. Entretanto, el entorno político de Bolsonaro manifestó sorpresa por su paradero. Su jefe de campaña, Rogério Marinho, afirmó que no tenía noticias sobre el senador y señaló que la única comunicación recibida fue un mensaje de texto en el que indicó que hablaría posteriormente con su equipo.

La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos sigue los pasos de otros miembros de su familia. Su hermano Eduardo Bolsonaro reside actualmente en ese país, donde actúa como enlace con el entorno político de Donald Trump. Además, el expresidente Jair Bolsonaro permaneció en territorio estadounidense durante tres meses antes de la posesión de Lula en 2022.

Flávio Bolsonaro había anunciado tras la elección que solicitaría la anulación del balotaje al considerar que la extensión de dos horas de la jornada electoral favoreció a Lula. Sin embargo, el mandatario izquierdista se impuso con cerca del 52 % de los votos, frente al 48 % obtenido por el candidato conservador.