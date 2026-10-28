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Defensora del Pueblo pide a la Corte priorizar investigación contra Petro por escándalo de ‘sexocontratos’

Noticias RCN conoció una carta enviada por la defensora del Pueblo, en la que pide proteger a las víctimas y acelerar la investigación del caso.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
08:48 a. m.
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Noticias RCN conoció en primicia que la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia refiriéndose al escándalo de los supuestos contratos entregados por el gobierno anterior a cambio de favores sexuales.

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En el documento, la defensora solicita al magistrado Javier Fonseca, ponente del caso, que investigue con celeridad e independencia las conductas de Gustavo Petro durante su periodo como senador, relacionadas con los señalamientos hechos por Deicy Jiménez.

Defensora pide priorizar investigación contra Petro

Marín hace énfasis en tres peticiones: priorizar la investigación, asumirla con absoluta autonomía y proteger a las víctimas.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la investigación non da margen de espera.

Cabe recordar que las denuncias hechas por Jiménez, durante una entrevista en revista Semana, salpican a Gustavo Petro y a la excongresista María José Pizarro con la presunta entrega de contratos en entidades públicas a mujeres a cambio de servicios sexuales.

JEP revocó libertad condicional de alias Yako

De otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz revocó la libertad condicional de Kendry Téllez, alias Yako, quien ya tenía una orden de captura de parte de la justicia ordinaria.

Esto, debido a que la Fiscalía lo vinculó formalmente con el homicidio de Miguel Uribe Turbay.

JEP revoca la libertad a alias Yako, disidente señalado por el magnicidio de Miguel Uribe
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Sin embargo, cabe anotar que ‘Yako’, firmante del acuerdo de paz y miembro de las disidencias, no fue expulsado de la JEP.

Alerta por aumento de violencia en Cúcuta

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Cúcuta se encuentra entre la guerra y una respuesta institucional insuficiente.

Según la entidad, en 2026 se ha registrado un preocupante incremento de la violencia en la capital nortesantandereana, debido al desplazamiento de la guerra en el Catatumbo hacia la ciudad.

Revelan video previo a la explosión en Cúcuta: presunto habitante de calle habría instalado la bomba
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Cifras oficiales hacen referencia a 91.000 casos de desplazamiento en lo que va corrido de este año, de los cuales 44.835 casos corresponden a casos en Cúcuta.

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