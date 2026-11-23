Un temblor de magnitud 6,5 se registró el domingo en la noche en Colombia (lunes 23 de noviembre de 2026 en la región de Vanuatu). El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el origen del sismo a 601 kilómetros de profundidad.

Menos de media hora después, el organismo detectó otro movimiento de magnitud 4,9 en la misma zona.

¿Dónde fue el temblor de magnitud 6,5 en Vanuatu?

El primer sismo ocurrió a la 1:40 p. m., hora de Vanuatu (02:40 UTC), con epicentro en aguas situadas a unos 600 kilómetros al noreste del archipiélago. La ficha revisada del USGS ubicó el movimiento en las coordenadas 13,661° sur y 172,242° este.

La profundidad figuraba en 598 kilómetros en un registro anterior y quedó en 601 kilómetros en la ficha consultada.

El segundo temblor se registró hacia las 2:07 p. m., hora local, a 596 kilómetros de profundidad y cerca del primer epicentro.

Según informaron las autoridades, hasta el momento de su reporte no se habían difundido informes de heridos, fallecidos ni daños materiales asociados a los dos movimientos.

¿Hubo alerta de tsunami tras el sismo en Vanuatu?

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico publicó un boletín informativo minutos después del primer temblor. El organismo indicó que no había una alerta ni una amenaza de tsunami vigente para ese evento.

La profundidad ayuda a entender por qué un sismo de esa magnitud puede tener un impacto limitado.

Las ondas sísmicas pierden fuerza a medida que se alejan del punto donde comenzó la ruptura. Por eso, un terremoto que se origina a cientos de kilómetros bajo tierra suele causar una sacudida más débil en la superficie que otro de la misma magnitud ocurrido a poca profundidad.

Es importante recordar que Vanuatu se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una región donde el encuentro de placas tectónicas favorece la actividad sísmica y volcánica.