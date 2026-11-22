Un incendio de grandes proporciones afectó una fábrica de productos de confitería en el oeste de Indonesia y dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y decenas de desaparecidos. La emergencia ocurrió en una zona industrial de la provincia de Banten, que limita con Yakarta, la capital del país.

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Los equipos de búsqueda y rescate adelantan las labores para establecer qué ocurrió con las personas que todavía no han sido localizadas.

¿Cómo ocurrió el incendio en la fábrica de dulces?

El incendio se desató el sábado, alrededor de las 5:00 de la tarde, en las instalaciones de Fonusa Agung Mulia, una empresa dedicada a la elaboración de dulces y perteneciente a UNIFAM, uno de los principales grupos del sector de alimentos y bebidas de Indonesia.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), cerca de 300 personas se encontraban de turno cuando comenzó la emergencia.

El balance más reciente entregado por las autoridades reporta tres trabajadores muertos y 36 desaparecidos. Otras 15 personas lograron sobrevivir, mientras que cuatro resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

Rescatistas encontraron la fábrica completamente calcinada

Las imágenes difundidas por Basarnas dejan ver la magnitud de los daños en el interior de la planta. La maquinaria quedó destruida por el fuego, mientras que distintos elementos plásticos terminaron derretidos y todavía se observaban algunos focos de incendio.

Los organismos de socorro, con apoyo de integrantes de la Cruz Roja de Indonesia, participan en las labores de búsqueda, evacuación y atención de las víctimas.

Según el reporte inicial, 24 bolsas para cadáveres fueron retiradas del lugar para adelantar los procedimientos correspondientes de análisis forense. Sin embargo, las autoridades mantienen el balance oficial de tres personas fallecidas, por lo que será necesario establecer la identidad y condición de los cuerpos recuperados.