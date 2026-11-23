Este lunes 23 de noviembre de 2026, las entidades sísmicas confirmaron un fuerte movimiento telúrico en Indonesia.

La magnitud superó los 5.0 y la profundidad se situó por encima de los 100 kilómetros, de acuerdo con el monitoreo de los expertos.

Además, el sismo se presentó cuando eran las 4:36 de la tarde en Molucas, Indonesia, pero las 2:36 de la madrugada en Colombia.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Indonesia hoy 23 de noviembre de 2026

4:36 p.m. del 23 de noviembre de 2026 en Indonesia / 2:36 a.m. del 23 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: mar de Banda, 53 km al suroeste de Pulau Damar, Molucas, Indonesia.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: 119 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 93 kilómetros de Tiakur, a 152 de Tutuala, a 180 de Lautem, a 198 de Luro, a 224 de Irabin de Baixo, a 228 de Baucau y a 245 de Venilale.

¿Qué han planteado las autoridades de Indonesia tras el fuerte sismo de hoy 23 de noviembre de 2026?

Luego de que la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Indonesia llevó a cabo las labores de vigilancia, se determinó que no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas tras el movimiento telúrico de magnitud 5.4.

Asimismo, a pesar de que el sismo se generó en el mar, las autoridades locales descartaron la posibilidad de que se genere un tsunami y les entregaron un parte de tranquilidad a los ciudadanos.

Por otra parte, los expertos confirmaron que el movimiento telúrico ocurrió tras una deformación de rocas que se presentó dentro de la placa del mar de Banda.

Además, se les advirtió a los habitantes que pueden seguirse presentando réplicas de una magnitud menor debido a que esa zona ha tenido una secuencia muy activa en las últimas horas.