Las consecuencias del ataque con drones contra la base militar del Batallón Especial Energético y Vial No. 2 en La Jagua de Ibirico, Cesar, no solo han impactado a los uniformados heridos, sino también a la economía local. Comerciantes del municipio han reportado afectaciones en sus actividades debido a las medidas extraordinarias de seguridad adoptadas por las autoridades tras el atentado.

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El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Favio Hernández, informó que las autoridades mantienen un seguimiento permanente al estado de salud de los militares lesionados durante el ataque. Según indicó, los esfuerzos institucionales están concentrados en garantizar la atención médica de los afectados y acompañar a sus familias.

“Estamos vigilando la situación médica de cada uno de los militares que ya fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y, sobre todo, aquellos que se encuentran en delicado estado de salud”, afirmó el mandatario local.

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Refuerzan atención a militares heridos

Hernández también señaló que la administración municipal y la Gobernación del Cesar trabajan de manera conjunta para asegurar la atención oportuna de los uniformados que permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales.

“Estamos desde la Alcaldía y la Gobernación del Cesar aunando esfuerzos para que puedan tener atención oportuna en cada uno de los centros asistenciales”, agregó el alcalde.

Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades locales y la Fuerza Pública implementaron una serie de medidas especiales para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de la población civil, decisiones que han tenido efectos directos sobre el funcionamiento habitual del comercio en el municipio.

Alertan por sobrevuelos de drones cerca de hospitales

Paralelamente, los organismos de seguridad activaron protocolos de máxima alerta y reforzaron los esquemas de vigilancia en los alrededores de los hospitales donde permanecen internados los militares heridos.

Las medidas fueron adoptadas luego de que se detectaran sobrevuelos no autorizados de drones en inmediaciones de los centros asistenciales, una situación que encendió las alertas de los organismos de inteligencia militar y policial.

Ante este panorama, las autoridades mantienen un estricto control en las zonas hospitalarias con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los pacientes, el personal médico y la comunidad en general.