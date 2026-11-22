Algunas personas se truenan los dedos por nervios, otras lo hacen por hábito y hay quienes sienten alivio o descanso después de escuchar el característico sonido de sus articulaciones. Pero alrededor de esta práctica también existe una advertencia y es que hacerlo con frecuencia podría provocar artritis.

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La preocupación tiene sentido si se tiene en cuenta que las articulaciones permiten el movimiento de los huesos y están rodeadas de estructuras que deben mantenerse en buen estado. Sin embargo, esto dice la evidencia científica.

¿Tronarse los dedos realmente puede provocar artritis?

La respuesta que ofrecen varias investigaciones es que no se ha demostrado una relación entre este hábito y el desarrollo de osteoartritis, una enfermedad en la que el cartílago que protege los extremos de los huesos se deteriora progresivamente.

Uno de los estudios publicados sobre el tema apareció en 2011 en el Journal of the American Board of Family Medicine. Sus investigadores analizaron la relación entre el hábito de hacer sonar los nudillos y la osteoartritis de las manos. Los resultados respaldaron investigaciones anteriores que tampoco habían encontrado una asociación entre ambas condiciones.

La conclusión también fue recogida en una revisión clínica publicada en 2016 en The Journal of Family Practice: tronarse los nudillos durante décadas no se relaciona con evidencia clínica o radiográfica de osteoartritis.

Esto significa que, con la evidencia disponible, no hay razones para afirmar que una persona desarrollará artritis simplemente por hacer sonar sus dedos.

¿Qué es lo que produce ese sonido en las articulaciones?

El característico 'crac' no significa que los huesos estén chocando o rompiéndose. Se produce por un fenómeno físico relacionado con el líquido sinovial, una sustancia que se encuentra dentro de las articulaciones y ayuda a lubricarlas.

Cuando se estira o manipula una articulación, cambia la presión en su interior y se producen fenómenos relacionados con la formación y el comportamiento de pequeñas cavidades de gas en el líquido sinovial. Estos cambios generan el sonido que escuchamos.

Por eso, aunque el ruido puede parecer fuerte, no es una señal automática de que exista una lesión o de que los huesos se estén desgastando.

¿Entonces es completamente inofensivo hacerlo todos los días?

Aunque los estudios no han demostrado que tronarse los dedos provoque artritis, eso no quiere decir que se deban forzar las articulaciones constantemente.

Una revisión de evidencia publicada en 2016 advierte que intentar producir el sonido mediante movimientos bruscos puede ocasionar lesiones agudas en los tejidos blandos. Además, una investigación publicada en 1990 encontró que las personas que tenían este hábito presentaban con mayor frecuencia hinchazón en las manos y menor fuerza de agarre. Sin embargo, ese resultado no demuestra que el hábito fuera la causa de esas diferencias.