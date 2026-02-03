Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”

Tras lanzar un centenar de misiles contra Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita e Israel, en respuesta a los bombardeos iniciados el sábado 28 de febrero por este último y los Estados Unidos, Irán advirtió, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, que, en vista de que su material balístico no puede alcanzar el continente americano, las bases estadounidenses en Oriente Medio serán su próximo objetivo:

“Cuando Estados Unidos nos ataca con sus cazas (aviones de guerra), con los barcos que envía, tiene acceso a nuestro suelo tan pronto como suena. En cuanto al sonido, están siendo atacados por toda clase de misiles, cazas y cosas por el estilo. Nosotros no tenemos acceso a su territorio, pero sí tenemos acceso a sus bases en la región y, en nuestra opinión, sus bases son un objetivo legítimo”.

Además, informó que en dos días podría definirse quién será el nuevo líder supremo, luego de que el ayatolá Alí Jameneí y varios miembros de su familia fallecieran en los ataques conjuntos de Israel y los EE. UU. contra su vivienda, en Teherán.

EE. UU. advierte que “los golpes más duros aún están por venir”:

Confirmada la muerte de cuatro soldados estadounidenses desde que iniciaron los ataques contra Teherán y otras ciudades iraníes, la admnisnitración Trump advirtió que “los golpes más duros aún están por venir”.

De acuerdo con el republicano que, días antes, mantenía su llamado a lograr un nuevo acuerdo nuclear con el régimen iraní, los ataques no terminarán hasta no cumplir cada uno de los objetivos de los Estados Unidos.

En rueda de prensa, desde la Casa Blanca, informó que son cuatro: 1. Destruir su capacidad de ataque con misiles balísticos, 2. Aniquilar su Armada, 3. Asegurarse de que no desarrolle armamento nuclear y 4. Evitar que siga financiando grupos terroristas en el extranjero.

¿Qué responden Israel y los EE. UU.?

También el lunes, Trump recordó su advertencia a Irán: “Les dijimos que no intentaran reconstruir nada en otro lugar; ya que no podrían utilizar las instalaciones que habíamos destruido con tanta fuerza, pero ignoraron nuestras advertencias y se negaron a abandonar su programa de armas nucleares. Además, el programa de misiles balísticos convencionales del régimen estaba creciendo de forma rápida y espectacular”.

De otro lado, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, agradeció el apoyo de Trump contra un país que, según la cancillería, amenazó con destruir el Estado de Israel y propagar sus ideas de la revolución islámica en toda la región:

“Cuando estoy aquí, en un lugar que fue bombardeado por los terroristas de Teherán contra civiles inocentes, se ve la diferencia. Los tiranos de Teherán atacan a civiles. Nosotros atacamos a los tiranos de Teherán para proteger a los civiles; así que nos propusimos protegernos a nosotros mismos, pero, al hacerlo, protegemos a muchos otros”.