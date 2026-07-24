Perú y Venezuela comienzan a reanudar las relaciones bilaterales que llevan rotas desde 2024

Perú y Venezuela anunciaron un acercamiento diplomático que busca superar la ruptura de sus relaciones bilaterales, ocurrida en 2024 tras el rechazo del gobierno peruano a la ilegítima reelección de Nicolás Maduro, considerada como un fraude.

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El primer paso del acuerdo será la reactivación de los vínculos consulares, medida que ambas naciones plantean como el inicio de un proceso gradual para restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas.

Acercamiento antes del cambio de gobierno

El anuncio se conoció pocos días antes de la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú. La dirigente de derecha asumirá el cargo el próximo 28 de julio, en relevo del presidente interino José María Balcázar.

La decisión también tiene relevancia por el impacto de la migración venezolana en territorio peruano. Después de Colombia, es el principal receptor de ciudadanos de Venezuela, con más de 1.6 millones de migrantes.

El comunicado conjunto destacó que la intención de ambos gobiernos es fortalecer la cooperación y la integración a partir de los vínculos históricos que han conectado a las dos naciones latinoamericanas.

Venezuela busca recuperar vínculos internacionales

El acercamiento ocurre en un contexto de fuertes presiones internacionales sobre el gobierno venezolano, encabezado actualmente por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha estado al mando desde la caída de Nicolás Maduro.

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Durante un acto militar realizado este viernes 24 de julio, Rodríguez defendió la necesidad de que Venezuela mantenga una participación en el escenario internacional a través de una política basada en la denominada diplomacia bolivariana de paz.

Las relaciones entre Lima y Caracas habían quedado suspendidas en julio de 2024, cuando el régimen de Maduro decidió romper los vínculos diplomáticos con Perú luego de que el entonces canciller peruano cuestionara la legitimidad de los resultados electorales venezolanos y denunciara irregularidades en la reelección presidencial.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.