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Medellín sufrió frente a Pasto pero sumó sus primeros tres puntos en Liga

El equipo de Amaranto Perea ganó su primer partido del semestre superando a Deportivo Pasto en el estadio de Itagüí.

Deportivo Pasto Medellín
FOTO: Deportivo Pasto

Noticias RCN

julio 25 de 2026
06:05 p. m.
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Inició la primera fecha de la Liga BetPlay y uno de los primeros enfrentamientos fue el de Independiente Medellín ante Deportivo Pasto, un compromiso que tuvo que jugarse en el estadio Ditaires de Itagüí por las obras de adecuación del Atanasio Girardot.

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Lo que parecía ser un juego de trámite para el DIM tras ponerse en ventaja desde los primeros minutos, terminó siendo un verdadero partidazo muy igualado que se definió con un 3-2 muy sufrido a favor del cuadro local.

Medellín ganó su primer partido del semestre

El equipo ya había jugado su primer partido del semestre en Copa Sudamericana, donde terminaron empatando a 2 goles con Vasco da Gama de Brasil en el juego de ida de los Play-Offs de esta competencia.

Ahora llegó el debut en Liga BetPlay para el técnico Amaranto Perea y su equipo, donde lograron imponerse con goles de Jhan Mena, Hayen Palacios y John Montaño, a pesar de que el Pasto logró igualar el marcador en dos oportunidades.

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