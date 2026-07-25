Así fue la presentación de Juanes en La Velada del Año de Ibai

Este 25 de julio se llevó a cabo la sexta edición de La Velada del Año organizada por el influencer Ibai Llanos, un evento de boxeo aficionado donde participan diferentes creadores de contenido y personalidades de América Latina y España.

Además de las peleas, el evento que reúne a miles de personas en diferentes estadios españoles, así como a millones de espectadores en plataformas digitales, cuenta con presentaciones musicales de artistas de talla internacional, por lo que para este año contó con la presencia de Juanes.

En video: la presentación de Juanes en La Velada

El artista antioqueño salió junto a sus músicos y cantó varias de sus canciones más representativas. Al final terminó interpretando su icónica 'La Camisa Negra', poniendo a cantar y bailar a todos los asistentes a La Cartuja en Sevilla.

Reacciones tras la aparición de Juanes en La Velada del Año

La presentación de Juanes en un escenario tan popular en redes generó todo tipo de comentarios. Entre los más destacados está la calidad de su música, su físico intacto a pesar del paso de los años y algunos comentarios relacionados con la actitud del público.

"Muy suave el público, pero que locura lo de Juanes con 53 años, sigue siendo un artista muy grande", escribió un usuario en X, mientras que otro señaló: "Ha salido Juanes a cantar el absoluto temazo de 'A Dios le pido' y el público no sabía ni quién era, ni la canción".