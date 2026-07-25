Veinte vendedores informales en Bogotá se graduaron del Bachillerato Flexible

La mañana de este viernes, 20 vendedores y vendedoras informales, vivanderos, emprendedores y sus familiares recibieron su título de bachiller en una ceremonia realizada en el Colegio Integrado de Fontibón Emma Villegas de Gaitán.

El evento marcó un nuevo logro del programa Bachillerato Flexible del Instituto para la Economía Social (IPES), desarrollado en alianza con la Secretaría Distrital de Educación.

Educación sin fecha de vencimiento

El programa, gratuito y diseñado con horarios adaptados a las dinámicas laborales de la población, permite culminar la educación básica y media en tan solo dos años y medio. Desde su creación en 2019, 502 personas han participado en este proceso educativo, de las cuales 196 ya se han graduado y 71 continúan actualmente su formación.

“Cada diploma representa una historia de perseverancia y una nueva oportunidad para que vendedores y vendedoras informales fortalezcan su proyecto de vida”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

Testimonios de transformación

Durante la ceremonia, los nuevos bachilleres compartieron la emoción de haber alcanzado un sueño que en muchos casos había quedado suspendido por la necesidad de trabajar o sostener una familia.

“A mí el estudio me cambió la vida. Yo lo tomaba como una terapia. Estudiar es muy bonito porque mantiene la mente ocupada. Uno vuelve a renacer. Es como volver a ser niña”, expresó María Gladys, una de las participantes del programa.

Las clases del Bachillerato Flexible se desarrollan en espacios como los Puntos Vive Digital Kennedy y Veracruz, y el Recinto Ferial 20 de Julio, donde cientos de personas encuentran una segunda oportunidad para construir un mejor futuro a través de la educación.