OJO: Invima retira del mercado otro cosmético vendido por el influencer Jesús Arana

El Invima emitió la Alerta Sanitaria 227-2026 para advertir sobre la comercialización del producto Tinta marca Arana Shop, un cosmético que, según la autoridad sanitaria, se vendía a través de Instagram, TikTok y tiendas virtuales sin contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida para su comercialización en Colombia.

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La medida se da luego de que la entidad prohibiera un jabón vendido por esta misma tienda virtual el pasado 7 de julio. Cabe recordar que estos productos son promocionados por el 'influencer' Jesús Arana, quien cuenta con más de 200.000 seguidores en redes sociales.

¿Por qué el Invima retiró del mercado la TINTA de Arana Shop?

De acuerdo con el Invima, la decisión se produjo tras denuncias recibidas y acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. La entidad explicó que el producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerido para su comercialización, por lo que no puede ser distribuido ni vendido legalmente en Colombia.

El organismo también recordó que los cosméticos sin NSO o registro sanitario representan un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia, composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento ni cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sanitaria.

Tras la primera alerta, Arana Shop publicó un comunicado en el que informó que había conocido la decisión del Invima y señaló que el proceso de renovación y actualización de la Notificación Sanitaria Obligatoria del jabón ya había sido radicado ante las autoridades competentes. La empresa también manifestó que colaboraría con los requerimientos de la autoridad sanitaria y que informaría cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

¿Qué recomendó el Invima a los consumidores?

Frente a la nueva alerta, el Invima recomendó no comprar productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, debido a los riesgos que pueden representar para la salud. Asimismo, pidió a quienes estén utilizando la tinta marca Arana Shop suspender inmediatamente su uso y denunciar los lugares o personas que continúen distribuyéndola o comercializándola.

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Además, la entidad advirtió a importadores, distribuidores y comercializadores que deben abstenerse de vender este cosmético, ya que podrían ser objeto de medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios correspondientes.