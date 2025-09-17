CANAL RCN
Venezuela anuncia incautación récord de drogas en medio de tensiones con EE. UU.

El anuncio fue realizado por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal.

Foto: AFP

septiembre 17 de 2025
04:32 p. m.
El gobierno de Venezuela informó este miércoles la incautación de más de 60 toneladas de drogas en lo que va de 2025, cifra que según las autoridades constituye el decomiso más alto registrado desde 2010. El anuncio fue realizado por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal.

Venezuela incauta más de 60 toneladas de drogas

Cabello detalló que los 60.070 kilos de estupefacientes fueron confiscados en distintos operativos desplegados en el país.

En el más reciente, agentes localizaron 3.680 kilos de cocaína escondidos en una embarcación rápida en el estado Falcón, al occidente del país.

Durante la presentación, el funcionario mostró imágenes del operativo y aseguró que el hallazgo refuerza el compromiso del gobierno contra el narcotráfico.

El anuncio se produce en medio de una creciente disputa entre Caracas y Washington. En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Caribe sur, acusando a Nicolás Maduro de liderar redes internacionales de narcotráfico.

Maduro respondió señalando que su país enfrenta una “agresión de carácter militar” y advirtió que su gobierno está facultado por el derecho internacional para responder.

Por su parte, el presidente Donald Trump informó el martes que fuerzas estadounidenses han interceptado tres embarcaciones con droga supuestamente procedente de Venezuela, aunque Caracas ha rechazado categóricamente cualquier vínculo.

El ministro Cabello cuestionó la versión estadounidense sobre los decomisos. “Dicen que esas embarcaciones llevaban droga, pero ¿quién la vio? Hablan incluso de fentanilo saliendo de Venezuela, lo cual es muy difícil de creer”, declaró.

Washington también acusa a Cabello y a otros altos mandos del oficialismo de integrar el llamado Cartel de los Soles, una organización que, según investigaciones internacionales, estaría vinculada al tráfico de drogas a gran escala.

Caracas rechaza estas acusaciones y ha pedido abrir una investigación internacional sobre el primer barco atacado por las fuerzas estadounidenses a inicios de septiembre.

