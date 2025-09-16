CANAL RCN
Internacional

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela

El presidente fue enfático al enviar un mensaje a Nicolás Maduro: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos".

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
11:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país "eliminó" tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

"Eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Maduro denuncia presunta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela
RELACIONADO

Maduro denuncia presunta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela

El gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.

Un primer ataque estadounidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes había causado, según Donald Trump, once muertos el 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares.

Donald Trump mencionó luego el lunes en su plataforma Truth Social otro ataque "en la zona de responsabilidad del Southcom"”, el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.

Este ataque mató a tres "narcoterroristas" venezolanos, afirmó en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cartel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate.

"Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le)frente", declaró Maduro durante una conferencia de prensa el lunes.

¿El búnker secreto de Nicolás Maduro?: exfuncionario de Trump revela imagen y detalles de la construcción
RELACIONADO

¿El búnker secreto de Nicolás Maduro?: exfuncionario de Trump revela imagen y detalles de la construcción

El país ejercerá su "derecho legítimo a defenderse", advirtió Maduro, que calificó las acusaciones estadounidenses de "mentiras", afirmando que la cocaína exportada a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, transita principalmente por el Pacífico y los puertos de Ecuador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Último momento: murió un reconocido actor y leyenda de Hollywood

Donald Trump

¿Qué significa la certificación parcial de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas?

México

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración

Otras Noticias

Bogotá

Vía Sumapaz permanece cerrada en sentido Bogotá - Girardot por volcamiento de camión cisterna

El vehículo transportaba gas licuado de petróleo cuando se accidentó en el sector de la nariz del diablo.

Subsidios en Colombia

Definen futuro de importante subsidio que reciben más de 200 mil colombianos: esto se sabe

DPS confirmó que pasará con este subsidio en el país.

Liga BetPlay

Revelan el primer técnico que le dice 'no' a Atlético Nacional tras salida de Gandolfi

Artistas

Luis Alfonso sufre un accidente previo a su concierto en Estados Unidos, ¿qué le pasó?

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos