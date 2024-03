¿Quién es la nueva Corina que irá por la Presidencia de Venezuela?

La nueva candidata presidencial de la oposición en Venezuela es la líder política Corina Yoris, así lo anunció la líder opositora María Corina Machado desde el país venezolano.

En medio de una rueda de prensa, Machado anunció que se retiraría de la contienda electoral, pero continuará apoyando a Yoris para derrotar en las urnas al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Hoy es un gran día y hemos dado un gran paso para la victoria electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro este año”, afirmó Machado en la rueda de prensa.

Por su parte, Yoris agradeció la confianza otorgada para liderar la candidatura presidencial contra Maduro en las elecciones del próximo 28 de julio.

“Yo me siento en este momento no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, por este acto de confianza y de depositar en mí ese reto que ella tiene. Eso me ha parecido de una bondad y un desprendimiento único”, expresó Yoris.

Corina Yoris pidió apoyo de los venezolanos

Yoris también le pidió su apoyo a los venezolanos para lograr la transición del país que ha estado bajo el régimen chavista por más de 20 años.

“Vamos hacia un camino de transición en Venezuela que tenemos que recorrerlo juntos, todos somos necesarios en este momento, nadie está sobrando aquí. Es mi compromiso, me siento tremendamente orgullosa y con la firme convicción de que todos ustedes, todos nosotros, Venezuela, que quiere recuperar su libertad, su dignidad”, expresó Yoris.

Finalmente, Yoris afirmó que seguirá luchando para que María Corina Machado logre su habilitación, dijo que si es elegida presidenta, lo primera que hará será liberar a los presos políticos.

¿Quién es Corina Yoris?

La líder política nació en Caracas, Venezuela. Estudió licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), tiene una maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, en España, y otra maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar (USB).

Yoris también es doctora en Historia de la universidad Ucab y tiene una amplia trayectoria en la docencia que se ha enfocado en la lógica y la teoría de la argumentación en varias instituciones universitarias.

La nueva candidata presidencial de la oposición hizo parte como miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria.

También se ha desempeñado como presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y de la Sociedad Venezolana de Lógica.

Sobre las representaciones internacionales que ha ostentado, Yoris ha sido miembro internacional de Étienne Gilson Society y vicepresidenta, para representar a América del Sur, en la Red Iberoamericana de Filosofía.