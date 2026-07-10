La petición de Delcy Rodríguez al rey Carlos III por el oro venezolano retenido en Inglaterra

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela reactivó un antiguo conflicto financiero con el Reino Unido. Delcy Rodríguez, presidenta encargada del vecino país mencionó que envió una carta al rey Carlos III para pedir la liberación de las reservas de oro venezolanas que permanecen bajo custodia del Banco de Inglaterra.

Según explicó Rodríguez, el objetivo es utilizar esos recursos para atender la emergencia humanitaria y financiar las labores de reconstrucción luego del desastre natural que dejó miles de víctimas.

Durante una intervención transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez sostuvo que ese patrimonio pertenece al pueblo venezolano y debería estar disponible para enfrentar una crisis de esta magnitud.

Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto, dijo Delcy Rodríguez.

¿Por qué Venezuela pidió liberar el oro retenido en Inglaterra?

De acuerdo con Delcy Rodríguez, el país cuenta con recursos suficientes para afrontar la recuperación, pero una parte importante permanece bloqueada en el exterior debido a disputas políticas y decisiones judiciales.

Las 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en cerca de 4.000 millones de dólares, permanecen resguardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde 2019 debido a una disputa legal sobre quién representa legítimamente al Estado venezolano.

El régimen de Nicolás Maduro intentó acceder a esos recursos durante la pandemia del covid-19 para financiar la atención de la emergencia, pero la justicia británica rechazó la solicitud al no reconocerlo como presidente legítimo.

Ahora, tras el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez volvió a solicitar la liberación de esos activos, argumentando que serían clave para reconstruir viviendas, hospitales e infraestructura en las zonas afectadas.

Venezuela tiene recursos con qué recuperarse y con qué levantarse, afirmó Rodríguez.

Venezuela reclama desde hace varios años el acceso a 31 toneladas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, la justicia británica ha negado su entrega al Gobierno de Caracas tras no reconocer a Maduro como presidente legítimo del Estado venezolano durante el conflicto institucional.

¿Qué otros recursos busca recuperar el Gobierno venezolano?

Además de solicitar la liberación del oro, Rodríguez informó que sostuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para pedir el desbloqueo de los recursos que Venezuela mantiene en ese organismo.

Además de ello, Venezuela dispone de 3.568 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), en el Fondo Monetario Internacional equivalentes a aproximadamente 5.100 millones de dólares, recursos que el Gobierno también espera utilizar para enfrentar la emergencia.

La funcionaria reiteró su llamado para que cesen las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela, al considerar que esas restricciones limitan la capacidad del Estado para atender a la población afectada.

Mientras tanto, las cifras oficiales continúan reflejando la magnitud de la tragedia. El más reciente balance reporta 3.811 personas fallecidas, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 damnificados que perdieron sus hogares tras el doble terremoto. Las autoridades no han informado, por ahora, un número oficial de desaparecidos.