Irán tendría un plan secreto para asesinar al presidente Donald Trump, según The Wall Street Journal

En las últimas horas, The Wall Street Journal (WSJ) dio a conocer una grave información: presuntamente, Irán tendría un plan para asesinar al presidente Donald Trump.

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La tensión entre Estados Unidos e Irán está atravesando un nuevo capítulo. Hace pocos días, se reanudaron los ataques tras el anuncio de Trump acerca del fin del alto al fuego.

Vuelve la tensión tras alto del cese al fuego

Con respecto a la tregua, sostuvo que se había acabado y calificó a los dirigentes iraníes como locos: “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”. Aunque dejó abierta la puerta para volver a las negociaciones.

Después del anuncio, hubo bombardeos estadounidenses en las dos noches siguientes. Además, se acusó a Teherán de supuestamente estar detrás de unos ataques contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz.

El 9 de julio, el medio de comunicación norteamericano sostuvo que el presunto plan supuestamente fue alertado por Israel, país que tiene relaciones diplomáticas fuertes con EE. UU.

Israel habría avisado sobre el supuesto plan

“Israel compartió recientemente con Estados Unidos nueva información de inteligencia que, según afirman, demuestra que Irán está considerando un nuevo plan para asesinar al presidente, según fuentes consultadas”, sostuvo WSJ.

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Para el medio, esta información podría ser detonante para una escalada entre ambos países o una estrategia enfocada en la toma de decisiones. Además, recordó que, en el primer mandato del republicano, Irán había anunciado que iba a tomar represalias por la muerte de Qasem Soleimani, quien era alto general de la Guardia Revolucionaria Islámica.

The Wall Street Journal también se refirió a las recientes declaraciones del presidente Trump: “Quieren eliminar al líder estadounidense. Es decir, a mí. Estoy en todas las listas. Hasta ahora, supongo, he tenido un poco de suerte”.

Esta información fue respaldada por CNN tras consultar a otras dos fuentes. Una, incluso, contó que la advertencia se produjo esta semana y la otra indicó que Estados Unidos habría tenido conocimiento de informes relacionados con este asunto en las últimas semanas.