El 'reality' que enseñó a reciclar a los caleños tras el sismo

Cali está viviendo una transformación comunitaria clave. En medio del proceso de recuperación tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, la gestión adecuada de las basuras y la organización vecinal han cobrado una relevancia sin precedentes para el futuro de la capital del Valle.

¿En qué consiste el 'reality' de reciclaje en Cali?

Para captar la atención de la ciudadanía de forma masiva sobre la correcta gestión de los residuos sólidos, las autoridades apostaron por un formato audiovisual inspirado en los reality shows. Los habitantes de las comunas 3, 8, 15 y 18 asumieron diferentes retos enfocados en la separación de basuras en la fuente, el fortalecimiento de las rutas de aprovechamiento y el trabajo comunitario.

Cortesía: Swisscontact Colombia

Esta iniciativa fue impulsada por la cooperación Ciudades Circulares, financiada por la Ciudad de Zúrich e implementada por Swisscontact, en una fuerte alianza con la Alcaldía de Cali. El reality, que fue transmitido a través del canal de YouTube de la Alcaldía, demostró que la pedagogía ciudadana puede ser entretenida y altamente efectiva.

Cifras alarmantes: el reto del manejo de residuos sólidos

La necesidad de implementar "Cali Separa y Gana" responde a una problemática ambiental crítica. Según datos revelados por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, durante el año 2025 la ciudad generó más de 1.900 toneladas de residuos sólidos al día. De esta inmensa cantidad, la tasa de aprovechamiento fue de apenas un 8,98 %, una cifra que se ubica por debajo del promedio nacional del 12,4 % reportado por el Departamento Nacional de Planeación.

Cortesía: Swisscontact Colombia

Frente a este panorama, los resultados del desafío ciudadano representan un respiro y un modelo a seguir:

Material recuperado: Se logró recolectar un total de 1.097 kilogramos de material aprovechable.

Se logró recolectar un total de 1.097 kilogramos de material aprovechable. Limpieza de la ciudad: Las comunidades gestionaron 740 kilogramos de residuos en puntos críticos, recuperando cinco espacios públicos.

Las comunidades gestionaron 740 kilogramos de residuos en puntos críticos, recuperando cinco espacios públicos. Nuevos hábitos: Cerca de 500 nuevos usuarios se vincularon a las rutas selectivas de reciclaje.

Cerca de 500 nuevos usuarios se vincularon a las rutas selectivas de reciclaje. Impacto social: Más de 2.000 personas fueron beneficiadas indirectamente mediante jornadas de educación ambiental.

Comuna 15: los grandes ganadores de la economía circular

El proceso de este innovador formato culminó con una gran final en el emblemático Coliseo El Pueblo. Allí, diversas organizaciones como Cali 500, la ANDI y la Universidad del Valle evaluaron las habilidades de los participantes. Gracias a su destacado desempeño en movilización y aprovechamiento de materiales, la Comuna 15 se consagró como la gran ganadora de "Cali Separa y Gana".

Cortesía: Swisscontact Colombia

Como reconocimiento a su esfuerzo colectivo, la comunidad recibirá un valioso premio de 20 millones de pesos, el cual estará representado en un motocarguero de 250 cc destinado a fortalecer la gestión de residuos de construcción y demolición. Además, gracias a una alianza con la empresa Veolia, se les donará un contenedor con capacidad de 20 toneladas para mitigar el impacto de los puntos críticos en su territorio.

Resiliencia comunitaria y el papel de los recicladores de oficio

El éxito de este proyecto no habría sido posible sin el acompañamiento vital de las organizaciones de recicladores de oficio, tales como Punto Ecológico, Zaranda, Amure y Asobosur. Su labor técnica permitió que los materiales fueran correctamente clasificados y reincorporados a cadenas productivas.