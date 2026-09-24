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Trabajador de Panaca apareció misteriosamente sin vida dentro del parque: esto se sabe

El joven ingeniero de sistemas hacía parte del equipo de trabajo del parque ubicado en Quimbaya, Quindío.

Muerte de colaborador
Foto: diseñado por Magnific

Valentina Bernal

septiembre 24 de 2026
07:20 a. m.
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Un trabajador de Panaca, identificado como Nicolás Echeverry Fonseca, falleció mientras se encontraba cumpliendo su jornada laboral al interior del parque, ubicado en el municipio de Quimbaya, Quindío.

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La muerte del joven ha generado inquietud debido a que, hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál fue la causa del fallecimiento ni se conocen detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Panaca confirmó el fallecimiento de uno de sus colaboradores

A través de un comunicado publicado el 23 de septiembre, el parque confirmó la muerte de su trabajador y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y personas cercanas.

PANACA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca.

En el mensaje, la empresa aseguró que acompaña a la familia del joven y manifestó estar a su disposición durante este momento.

¿Qué ocurrió con Nicolás Echeverry, el trabajador de Panaca?

Por ahora, la información conocida indica que el fallecimiento se produjo mientras Nicolás Echeverry se encontraba dentro de las instalaciones de Panaca y durante su jornada laboral.

Sin embargo, no existe hasta el momento un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita establecer qué ocurrió antes de su muerte o cuál fue la causa.

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Por esta razón, cualquier versión adicional sobre las circunstancias del fallecimiento debe ser tomada con precaución hasta que las autoridades entreguen información oficial.

¿Qué hipótesis hay detrás del fallecimiento?

Precisamente ante las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, Panaca se pronunció para pedir responsabilidad en el manejo de la información.

La organización rechazó lo que calificó como “cualquier tipo de especulación” relacionada con las circunstancias de la muerte de su colaborador.

Además, hizo un llamado tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación para que la información sea manejada con responsabilidad y respeto por la memoria del joven y por la tranquilidad de sus familiares.

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