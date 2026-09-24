Visita del Papa León XIV a Francia: así será su avión en Air France

Air France se encuentra lista para un evento de talla mundial. Entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026, la aerolínea francesa operará tres vuelos especiales para movilizar al Papa León XIV durante su esperada visita a Francia. No será un vuelo común, pues el sumo pontífice estará acompañado por una delegación de más de 70 personas, incluyendo cardenales, altos funcionarios de la Santa Sede, personal de seguridad y miembros de la Guardia Suiza, además de más de 80 periodistas internacionales acreditados.

El Airbus A321: un 'Vaticano' volador para el Papa León XIV

Para esta misión excepcional, la compañía ha destinado específicamente un Airbus A321 que sufrirá una transformación visual e interna. La aeronave será rebautizada de manera temporal con el nombre de “Cité du Vatican” (Ciudad del Vaticano), una inscripción que lucirá orgullosamente en su fuselaje debajo de las ventanas. Además, el escudo de armas del Estado del Vaticano adornará el exterior del avión junto a la puerta delantera izquierda, que será el acceso principal del Papa.

Su configuración interna constará de dos cabinas adaptadas especialmente para recibir al líder de la Iglesia Católica y a su séquito inmediato. Al tener la categoría oficial de "vuelos de Estado", la aeronave contará con disposiciones específicas y recibirá un tratamiento completamente prioritario en todos los aeropuertos.

Un itinerario estricto: los destinos del vuelo papal en Francia

El calendario de la máxima autoridad de la Iglesia será intenso, conectando puntos clave de la geografía francesa. El cronograma oficial establece las siguientes rutas:

Sábado 26 de septiembre de 2026 (17:45): El Papa volará desde el pabellón de honor del aeropuerto de París-Orly hacia Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

El Papa volará desde el pabellón de honor del aeropuerto de París-Orly hacia Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Lunes 28 de septiembre de 2026 (7:40): La travesía continuará temprano en la mañana desde Tarbes-Lourdes-Pyrénées hacia Metz-Nancy-Lorraine.

La travesía continuará temprano en la mañana desde Tarbes-Lourdes-Pyrénées hacia Metz-Nancy-Lorraine. Lunes 28 de septiembre de 2026 (19:00): Se realizará el vuelo de retorno desde Metz-Nancy-Lorraine hacia Roma-Fiumicino.

Para facilitar el complejo operativo, Transavia France (aerolínea del mismo grupo) habilitará un vuelo especial desde Orly hasta Lourdes para apoyar el traslado de la delegación adicional de obispos y la prensa encargada de cubrir la visita.

Más de 100 empleados y un emotivo regalo histórico para el pontífice

Un operativo de esta magnitud requiere una precisión absoluta en cada detalle. Por ello, más de 100 empleados de diversas áreas de Air France (incluyendo operaciones de vuelo, mantenimiento, asistencia en tierra, seguridad, protocolo y catering) participarán activamente en la misión.

Clémence Coussonneau, la comandante a cargo del transporte del Papa, aseguró que es un motivo de inmenso orgullo y un acontecimiento único en la carrera de un piloto. "Llevamos varias semanas preparándonos para este vuelo, con entusiasmo y dedicación", declaró la oficial, quien llevará al Papa hacia la simbólica ciudad de Lourdes.

Como muestra de respeto, antes de despegar desde París, la aerolínea entregará al Papa León XIV un cartel original de colección creado por el artista Plaquet en 1950. Esta obra fue impulsada durante el Jubileo por Max Hymans, expresidente de Air France, para promover los viajes espirituales hacia Roma.

De Juan Pablo II a León XIV: la gran tradición papal de Air France

Esta no es la primera vez que Air France asume un reto tan importante, pues a lo largo de su historia ha organizado diversos viajes papales. Uno de los más emblemáticos en la historia de la aviación ocurrió el 2 de mayo de 1989, cuando la aerolínea transportó a Juan Pablo II a bordo de un Concorde desde La Reunión hasta Lusaka (Zambia).

El 22 de septiembre de 1996, también operaron un vuelo para Juan Pablo II en un Airbus A310 desde Reims hacia Roma. Posteriormente, la compañía dispuso dos vuelos con aviones Airbus A321 para la visita de Benedicto XVI a Francia en 2008. Hoy, esa tradición de excelencia y servicio continúa viva con el Papa León XIV.