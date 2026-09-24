Avengers Endgame regresa a las salas de cine de Colombia con escenas inéditas

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tienen una cita imperdible con la gran pantalla. Avengers: Endgame, la histórica culminación de la Saga del Infinito, volverá a las salas de Cinemark Colombia desde el pasado jueves 17 de septiembre, marcando el inicio de una reexhibición nacional que llegará oficialmente a las salas el 24 de septiembre.

Este reestreno especial no solo trae de vuelta una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, sino que promete una experiencia renovada para los seguidores de la saga.

¿Qué novedades trae el reestreno de Avengers: Endgame?

A diferencia de una proyección convencional, esta versión especial incluye atractivos diseñados exclusivamente para los fanáticos que desean redescubrir la épica conclusión de los Héroes Más Poderosos de la Tierra:

Escenas nunca antes vistas: La proyección contará con material exclusivo y metraje inédito.

Tributo especial y detrás de cámaras: Se incluirá contenido especial para homenajear el impacto cultural de la película.

Certificación Infinity Vision: El reestreno forma parte de la introducción global de este nuevo estándar de Formato Grande Premium (PLF) impulsado por The Walt Disney Company, que garantiza salas con proyección láser de alto brillo, sonido inmersivo y pantallas gigantescas.

"Avengers: Endgame marcó un hito indiscutible en la historia del cine de entretenimiento y reunió a millones de espectadores alrededor de una misma pasión", destacó Andrea Beltrán, Directora de Mercadeo de Cinemark Colombia.

Cómo y dónde verla en Colombia

Cinemark proyectará la película en sus teatros a nivel nacional a través de múltiples opciones tecnológicas y de confort:

Pantalla Gigante XD: Permite disfrutar del filme en una pantalla equivalente a cuatro pisos de altura, respaldada por sonido envolvente y certificación Infinity Vision.

Sillas D-BOX: Cuentan con tecnología de movimiento sincronizado con la acción de las batallas en pantalla.

Sala Premier: Ofrece máxima comodidad con sillas reclinables, servicio a la sala y una propuesta gastronómica gourmet.

Además, los miembros de Cine Club (en sus categorías Pro y Gold) podrán acceder a beneficios especiales en boletería y confitería, complementados por las tarifas preferenciales de los tradicionales "días inteligentes" los martes y miércoles.