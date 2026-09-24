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Chapecoense vuelve a Colombia tras 10 años de la tragedia: así será el reencuentro con Nacional

El amistoso se disputará el 26 de septiembre en el Atanasio Girardot y parte de la taquilla será destinada a personas afectadas terremoto en Colombia.

partido de la amistad Atlético Nacional Chapecoense
FOTO: @partidodelaamistad

Ángel Ballén

septiembre 24 de 2026
01:33 p. m.
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Chapecoense y Atlético Nacional volverán a encontrarse en Colombia diez años después de uno de los momentos más difíciles para el club brasileño y de uno de los capítulos más recordados del fútbol mundial, el accidente aéreo previo a la final de la Copa Sudamericana 2016.

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El reencuentro será en Medellín, en un partido que las dos instituciones presentan como una celebración de la amistad construida entre sus hinchadas, así como el vínculo construido entre Chapecó y Medellín, y entre Brasil y Colombia, producto de la solidaridad tras el siniestro.

¿Cuándo y dónde juegan Chapecoense y Atlético Nacional?

El encuentro, denominado como el "Partido de la Amistad Eterna”, se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026, en el Estadio Atanasio Girardot, a las 4:00 p. m., hora de Colombia.

Además del homenaje tras 10 años de la tragedia, el partido tendrá un componente social: parte de los ingresos generados por el encuentro será destinada a ayudar a personas afectadas por el reciente terremoto que golpeó diferentes regiones de Colombia.

La organización también anunció que posteriormente se entregarán nuevas informaciones sobre la transmisión oficial y las demás actividades especiales que acompañarán la jornada.

¿Cuánto cuestan las entradas para Chapecoense vs. Atlético Nacional?

La boletería individual tiene precios diferentes según la localidad. La entrada más económica corresponde a las tribunas Norte, Sur y Gramilla, con un precio total de $44.648, incluido el servicio. La localidad de Platea tiene el valor más alto, con un total de $190.230.

Los precios totales por localidad son:

  • Platea, $190.230
  • Occidental Alta, $128.685
  • Occidental Baja, $110.781
  • Oriental Alta, $67.140
  • Oriental Baja, $61.545
  • Norte, $44.648
  • Sur, $44.648
  • Gramilla, $44.648

Para las familias, la organización estableció que por cada boleta de adulto se incluye gratuitamente la entrada de un niño de hasta 10 años, siempre que se respeten las edades permitidas para cada tribuna. En Oriental pueden ingresar mayores de cinco años; en Occidental, niños desde que caminan; en Popular Norte, mayores de cinco años; y en Popular Sur, mayores de 14 años.

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